Ученые показали ткань будущего 1 26.04.2023, 19:09

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Меняет форму и цвет.

Ученые из Университета Ватерлоо представили умную ткань, которая может менять одновременно форму и цвет. Ее создали путем переплетения нескольких прочных структур. Это позволяет ей быть крепкой, гибкой, но при этом мягкой на ощупь, пишет New Atlas.

Особенности ткани

Если нагреть разработку с помощью фена или любого другого прибора, то она изменит цвет с фиолетового на голубой. Главное правило — попасть в промежуток температуры с 20 °C до 60 °C. В противном случае «магии» не случится.

Когда ткань остынет, она вновь вернется к первоначальному фиолетовому цвету. Пока такая опция работает только с двумя цветами, но позже палитру могут расширить.

Другая фича разработки — изменение формы. Под воздействием электрических импульсов ткань распрямляется или, наоборот, сжимается. Она может становиться более мягкой и гибкой или же настолько жесткой, что ее будет трудно согнуть.

Видео с трансформацией ткани

Секреты производства

Ткань сплели с помощью устройства, которое похоже на традиционный ткацкий станок. В качестве материалов использовали полиэтилентерефталат (ПЭТ) и термохромные микрокапсулы (ТМК) со смешанной пряжей из волокон нержавеющей стали. Последние придали ей электрические свойства, тогда как ПЭТ обеспечил память формы.

Учитывая экономическую эффективность — используемые полимеры были из переработанного пластика — исследователи видят большие перспективы в своей новой умной ткани.

«Как материал, пригодный для носки, он обладает почти безграничным потенциалом в играх и опыте с искусственным интеллектом, робототехникой и виртуальной реальностью», — уточняет один из авторов исследования Милад Камкар. «Представьте, что вы чувствуете тепло или физический триггер, вызывающий более глубокое приключение в виртуальном мире».