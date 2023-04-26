Экс-глава МИД Польши и депутат Европарламента Витольд Ващиковский призвал освободить Полину Шарендо-Панасюк 1 26.04.2023, 19:13

Полина Шарендо-Панасюк

У политзаключенной сильно ухудшилось здоровье.

Экс-глава МИД Польши и депутат Европарламента Витольд Ващиковский призвал освободить политзаключенную Полину Шарендо-Панасюк.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» сейчас находится в колонии в городском поселке Заречье (Гомельская область). Три недели назад к ней допустили адвоката, но адвокат дал подписку о неразглашении. Полина находится в полной изоляции.

Как сообщал Charter97.org, у политзаключенной сильно ухудшилось здоровье.

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