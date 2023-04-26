Экс-глава МИД Польши и депутат Европарламента Витольд Ващиковский призвал освободить Полину Шарендо-Панасюк

Экс-глава МИД Польши и депутат Европарламента Витольд Ващиковский призвал освободить Полину Шарендо-Панасюк1
- 26.04.2023, 19:13
У политзаключенной сильно ухудшилось здоровье.
Экс-глава МИД Польши и депутат Европарламента Витольд Ващиковский призвал освободить политзаключенную Полину Шарендо-Панасюк.
Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» сейчас находится в колонии в городском поселке Заречье (Гомельская область). Три недели назад к ней допустили адвоката, но адвокат дал подписку о неразглашении. Полина находится в полной изоляции.
Как сообщал Charter97.org, у политзаключенной сильно ухудшилось здоровье.
Palina Sharenda-Panasiuk's Health Deteriorated. Let’s appeal to @PLinBelarus @BelarusMFA @BelarusMID for freedom for Palina @Den_2042 @EP_President @vonderleyen @JosepBorrellF @RedCrossEU https://t.co/5Zh3wJEI9y— Witold Waszczykowski (@WaszczykowskiW) April 26, 2023