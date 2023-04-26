закрыть
26 апреля 2023, среда, 20:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российские войска за два месяца полностью опустошили военный склад в Крыму

  • 26.04.2023, 19:20
  • 3,530
Российские войска за два месяца полностью опустошили военный склад в Крыму

Это зафиксировано на спутниковых снимках.

Российские войска за два месяца опустошили военный склад в северной части Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение аналитика Брэди Африка из Американского института предпринимательства в Twitter.

На спутниковых снимках за 25 апреля видно, что на складе не осталось ни чего. Однако 11 февраля на складе находились боевые бронированные машины, танки и буксируемые артиллерийские орудия.

Отметим, что военный склад оккупантов находился вблизи Джанкоя, между населенными пунктами Медведевка и Тургенево.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана Артем Черников
Освобождение Крыма все ближе
Освобождение Крыма все ближе Александр Коваленко
Сообщество свободных мухоморов
Сообщество свободных мухоморов Владимир Халип
Магазин типа сортир
Магазин типа сортир Ирина Халип