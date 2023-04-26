Российские войска за два месяца полностью опустошили военный склад в Крыму 26.04.2023, 19:20

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Это зафиксировано на спутниковых снимках.

Российские войска за два месяца опустошили военный склад в северной части Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение аналитика Брэди Африка из Американского института предпринимательства в Twitter.

На спутниковых снимках за 25 апреля видно, что на складе не осталось ни чего. Однако 11 февраля на складе находились боевые бронированные машины, танки и буксируемые артиллерийские орудия.

Отметим, что военный склад оккупантов находился вблизи Джанкоя, между населенными пунктами Медведевка и Тургенево.

Russian forces have emptied out this military depot in northern Crimea, new satellite imagery shows.



This site was used to store tanks, armored vehicles, and artillery. pic.twitter.com/3uIc4GI5ac — Brady Africk (@bradyafr) April 26, 2023

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