Российские войска за два месяца полностью опустошили военный склад в Крыму
- 26.04.2023, 19:20
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Это зафиксировано на спутниковых снимках.
Российские войска за два месяца опустошили военный склад в северной части Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение аналитика Брэди Африка из Американского института предпринимательства в Twitter.
На спутниковых снимках за 25 апреля видно, что на складе не осталось ни чего. Однако 11 февраля на складе находились боевые бронированные машины, танки и буксируемые артиллерийские орудия.
Отметим, что военный склад оккупантов находился вблизи Джанкоя, между населенными пунктами Медведевка и Тургенево.
Russian forces have emptied out this military depot in northern Crimea, new satellite imagery shows.— Brady Africk (@bradyafr) April 26, 2023
This site was used to store tanks, armored vehicles, and artillery. pic.twitter.com/3uIc4GI5ac