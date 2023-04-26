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Главного ветеринарного врача Гродненского района осудили на четыре года колонии

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  • 26.04.2023, 19:24
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Главного ветеринарного врача Гродненского района осудили на четыре года колонии

За взятки продуктами.

Главный ветеринарный врач Гродненского района принимал подарки от начальника мясоперерабатывающего цеха. За взятки продуктами его отправили в колонию усиленного режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Главный ветеринарный врач Гродненского района с декабря 2020 по ноябрь 2022 года принимал в качестве подарков продукты от начальника мясоперерабатывающего цеха одного из сельхозпредприятий района «за благоприятное проведение проверок, лояльное отношение к возможным упущениям в работе, невнесение актов реагирования».

Его обвинили во взяточничестве и приговорили к пяти годам исправительной колонии усиленного режима со штрафом в размере 400 базовых величин (14,8 тысячи рублей). Благодаря амнистии ему сократили заключение на год — таким образом, он проведет в колонии четыре года.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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