Чарльз III с женой официально открыли сцену «Евровидения 2023» в Ливерпуле 26.04.2023, 19:28

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Видео.

Король Великобритании Чарльз III вместе с женой Камиллой 26 апреля официально открыли сцену международного песенного фестиваля «Евровидения 2023» в Ливерпуле, символически включив освещение. Об этом сообщается на официальном сайте организаторов конкурса.

Отмечается, что Чарльз III с женой после открытия сцены пообщался с ведущими конкурса, в том числе с украинской певицей, фронтвумен группы The Hardkiss Юлией Саниной.

Генеральный директор британской телерадиокомпании BBC назвал честью появление на сцене конкурса короля Великобритании и его супруги.

Lights, camera, action! 🤩



The #Eurovision2023 arena lights are up and running in Liverpool - thanks to Their Majesties The King and The Queen Consort @RoyalFamily pic.twitter.com/MhclBzjWPy — BBC Eurovision (@bbceurovision) April 26, 2023

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