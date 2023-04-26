ВСУ отбили 43 атаки оккупантов в Донецкой области 26.04.2023, 19:51

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

ВСУ отбили 43 атаки оккупантов в Донецкой области и сбили разведывательный БПЛА типа «Supercam».

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российская Федерация продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, наносит удары, производит обстрелы не только по позициям украинских войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.

В течение суток противник нанес 3 ракетных, 31 авиационный удар и совершил около 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток было отражено 43 атаки противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей. В течение суток совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Медведевка, Галагановка, Леоновка, Буда-Воробьевская, Гремяч Черниговской области; Зноб-Трубчевская, Чернацкое, Середина-Буда, Бачевск, Сидоровка, Шпиль и Николаевка Сумской области, а также Гурьев Казачок, Глубокое, Олейниково и Зеленое в Харьковской области

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Красное Первое, Новомлинск, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не производил. Артиллерийским обстрелам подверглись Терны, Торское, Диброва, Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Васильевка и Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Дилиевка, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток украинскими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровке, Георгиевке, Марьинке, Парасковеевке и Новомихайловке Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Новоукраинка, Шахтерское, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Вместе с тем в течение суток произвел обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них - Времовка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Берислав, Казацкое, Токаревка, Антоновка, Белозерка, Берегово Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбит вражеский разведывательный БПЛА типа «Supercam».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».