Традиционное шествие «Чернобыльский шлях» проходит по всему миру 26.04.2023, 20:06

Прямая трансляция из Варшавы и других городов.

26 апреля, в 37-ю годовщину чернобыльской трагедии, белорусы во многих городах мира проводят акции, приуроченные к этой печальной дате в истории нашей страны. Традиционное шествие «Чернобыльский шлях» под лозунгом «Нет ядерному оружию в Беларуси» проходит в Польше, Литве, Германии, Швеции, Соединенных Штатах, Канаде.

Первый «Чернобыльский шлях» прошел в 1989 году. Причем в тот тот год состоялась даже не одна, а целых две акции: первая – 26 апреля, под названием «Час скорби и молчания», проходила на площади Ленина (сейчас Независимости) в Минске, а вторая – в сентябре. Именно эта акция получила название «Чернобыльского шляха».

С тех пор почти ежегодно люди выходят на это традиционное шествие, чтобы вспомнить все те жертвы «мирного атома», которые понесла наша Беларусь из-за халатности коммунистического чиновничества.

Именно белорусы как никто испытали на себе все проблемы, связанные с распространением радиации, и сегодня выступают против того, чтобы игры политических тиранов привели к новой ядерной трагедии.

Белорусы Варшавы также присоединятся ко всеобщему маршу. Началось все с митинга в 18 часов по варшавскому времени возле памятника Копернику на Краковском предместье. После чего все участники пошли маршем к рынку Нового Мяста, к памятнику Марии Склодовской-Кюри.

Присоединяйтесь к маршу, а также смотрите трансляцию «Белсата» с места событий.

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