США приветствовали переговоры Зеленского и Си 26.04.2023, 20:14

Вашингтон назвал переговоры «положительным моментом».

Администрация США приветствует телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером КНР Си Цзиньпином. «Приветствуем новость о том, что состоялся телефонный разговор между председателем Си и президентом Зеленским. Считаем, что это положительный (момент. - Ред.)», - заявил в среду, 26 апреля, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. «Приведет ли он к какому-либо значимому мирному движению или плану или предложению, - не думаю, что мы узнаем это прямо сейчас», - добавил Кирби.

«Мы уже давно говорим, что хотим, чтобы эта война закончилась», - указал Джон Кирби, добавив, что она может завершиться «немедленно», если Россия выведет свои войска из Украины. «Если мир удастся достигнуть путем переговоров, то это должно произойти тогда, когда президент Зеленский будет готов к этому... когда он сможет выступать с позиции силы», - отметил американский чиновник.

«Мы, конечно, приветствуем любые усилия по достижению справедливого мира, - если только этот мир может быть справедливым, устойчивым и заслуживающим доверия», - оговорился он. «С нашей точки зрения, он не будет устойчивым или заслуживающим доверия, если украинцы и президент Зеленский лично не внесут свой вклад и не поддержат его», - сказал Джон Кирби.

Зеленский: Не может быть мира за счет территориальных компромиссов

Украинский лидер после беседы с Си прокомментировал ее в Telegram-канале. «Во время часового общения обсудили весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений», - отметил Зеленский. «Особое внимание уделили путям возможного взаимодействия с целью установления справедливого и устойчивого мира для Украины», - сообщил он.

По его словам, мир должен быть справедливым и устойчивым, основанным на принципах международного права и уважения к Уставу ООН. «Не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в пределах, (установленных в. - Ред.) 1991 году», - подчеркнул Владимир Зеленский.

Обсудили пути укрепления украинско-китайского партнерства, добавил он. До полномасштабного российского вторжения Китай был торговым партнером Украины номер один, напомнил Зеленский. «Верю, что наш сегодняшний разговор даст мощный импульс для возвращения, сохранения и развития этой динамики на всех уровнях», - подчеркнул он.

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