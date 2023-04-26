ВСУ уничтожили российский «Урал» и БМП-2 в Луганской области 26.04.2023, 20:18

Видеофакт.

Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ликвидировали две единицы вражеской техники в Луганской области. Украинские десантники поразили один БМП-2 и грузовик «Урал» точными ударами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео бойцы опубликовали в соцсети. На видео показана работа по российской технике. На кадрах видно, как после попадания снаряда русский «Урал» загорелся. То же произошло и с БМП-2.

Напомним, украинские военные с начала полномасштабной войны уничтожили и захватили более 800 БМП-2 разных модификаций.

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