Нефть Brent снова ниже $80 за баррель 26.04.2023, 20:28

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Надежды России на увеличение притока нефтедолларов тают.

Не прошло и месяца после того, как страны ОПЕК+ шокировали рынок неожиданным решением сократить добычу, а цена нефти снова вернулась на уровень, с которого «выстрелила» после того объявления. Из-за этого Россия недосчитается нефтедолларов, на которые очевидно расcчитывала, пишет The Moscow Times.

Цена Brent в среду упала ниже $80 за баррель. Как раз у этой отметки она находилась перед тем, как ОПЕК+ объявила 2 апреля о сокращении с мая среднесуточной добычи на 1,5 млн баррелей. При этом с июля рынок должен было потерять уже в совокупности 1,6 млн баррелей, потому что Россия одновременно сообщила о продлении своего сокращения на 500 000 баррелей.

Похоже, основной причиной падения цены в последние дни стали сомнения относительно спроса на нефть, который может пострадать из-за замедления мировой экономики вследствие продолжающегося повышения процентных ставок центробанками США и еврозоны, считает Йенс Педерсен, директор по анализу нефтяного и сырьевых рынков Danske Bank.

После решения ОПЕК+ цена Brent поднималась почти до $87,5, а на торгах в среду падала до $78,96. К 20.00 по Минску баррель стоил $79,7.

«Удивительное движение рынка, учитывая, что сокращение квот происходит не на бумаге, это вполне реальное изъятие из предложения, как минимум, 1 млн баррелей в сутки», в результате которого уже во втором полугодии на мировом рынке может возникнуть умеренный дефицит, комментируют аналитики MMI.

Средняя цена Brent с начала года – $82,6 за баррель, отмечают они, а цена, которую закладывает Министерство экономического развития России в свой новый прогноз – $80,7:

«При такой цене бюджет будет получать доходы с цены Urals около $55. Это терпимо. Но если Brent уйдет на $70 (высоковероятно), то Urals будет стоить $45-50, и это уже критично для бюджета».

Стремление ОПЕК поддержать более высокий уровень цен может выйти картелю боком, предупредил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль. Это может навредить мировой экономике, подорвав спрос на нефть и спровоцировав ее дальнейшее удешевление, а также ускорить энергопереход, поскольку потребители будут стремиться активнее переходить на электромобили и альтернативные энергоресурсы, сказал он Bloomberg.

Эффект возобновляемой энергетики ярко проявился на прошлой неделе, когда из-за избыточного притока поставок от ветряной электрогенерации оптовая цена электричества в Нидерландах упала до -743 евро/МВт ч. А Польша потребовала от солнечных электростанций сократить избыточные поставки электричества в сеть из-за ее перегрузки.

Падение цены нефти говорит о том, что ситуация со спросом на нее намного хуже, чем в оптимистичных прогнозах ОПЕК, – видимо, из-за слабости мировой экономики, прежде всего, промышленности, отмечают аналитики MMI. И добавляют:

«Хотя, возможно, многие недооценивают эффекты энергоперехода, который в прошлом году был мощно простимулирован со стороны РФ».

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