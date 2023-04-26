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Украинские воины уничтожили технику россиян

  • 26.04.2023, 21:06
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Украинские воины уничтожили технику россиян

Минус три танка, два «КамАЗа» и еще два полевых склада БК.

Воины 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола постоянно работают, чтобы как можно быстрее вернуть украинские земли. Воины показали успешную работу на фронте.

В частности, украинским военным удалось ликвидировать три вражеских танка, два «КамАЗа» и еще два полевых склада БК. Кроме того, воины уничтожили боевую бронированную машину и бронетранспортер.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео бойцы опубликовали в соцсети.

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