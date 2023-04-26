Украинские воины уничтожили технику россиян 26.04.2023, 21:06

1,102

Минус три танка, два «КамАЗа» и еще два полевых склада БК.

Воины 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола постоянно работают, чтобы как можно быстрее вернуть украинские земли. Воины показали успешную работу на фронте.

В частности, украинским военным удалось ликвидировать три вражеских танка, два «КамАЗа» и еще два полевых склада БК. Кроме того, воины уничтожили боевую бронированную машину и бронетранспортер.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео бойцы опубликовали в соцсети.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».