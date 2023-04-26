Традиционный «Чарнобыльскі Шлях» прошел в Берлине 1 26.04.2023, 21:29

Шествие прошло под лозунгом «Нет ядерному оружию в Беларуси».

26 апреля белорусы по всему миру проводят традиционные шествия «Чарнобыльскі Шлях», приуроченные к годовщине катастрофы на ЧАЭС в 1986 году.

В 2023 году они проходят под лозунгом «Нет ядерному оружию в Беларуси».

Шествия проходят в Берлине, Варшаве, Вильнюсе, Копенгагене, Кракове, Нью-Йорке, Торонто и других городах.

В Берлине скандировали: «Не забывайте Чернобыль», «Освободите Украину, освободите Запорожье», «Стоп российский ядерный терроризм».

Фото корреспондента DW из Берлина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».