Традиционный «Чарнобыльскі Шлях» прошел в Берлине

Традиционный «Чарнобыльскі Шлях» прошел в Берлине1
- 26.04.2023, 21:29
Шествие прошло под лозунгом «Нет ядерному оружию в Беларуси».
26 апреля белорусы по всему миру проводят традиционные шествия «Чарнобыльскі Шлях», приуроченные к годовщине катастрофы на ЧАЭС в 1986 году.
В 2023 году они проходят под лозунгом «Нет ядерному оружию в Беларуси».
Шествия проходят в Берлине, Варшаве, Вильнюсе, Копенгагене, Кракове, Нью-Йорке, Торонто и других городах.
В Берлине скандировали: «Не забывайте Чернобыль», «Освободите Украину, освободите Запорожье», «Стоп российский ядерный терроризм».
Фото корреспондента DW из Берлина.