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ВСУ уничтожили вражеское оружие под Бахмутом

  • 26.04.2023, 21:39
  • 1,142
ВСУ уничтожили вражеское оружие под Бахмутом

Успешную атаку совершили бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.

Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского эффективно уничтожают вражескую технику вместе с захватчиками под Бахмутом.

Воинам 30-й отдельной механизированной бригады удалось ликвидировать миномет захватчиков и боекомплект.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсети.

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