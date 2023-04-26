ВСУ уничтожили вражеское оружие под Бахмутом
- 26.04.2023, 21:39
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Успешную атаку совершили бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.
Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского эффективно уничтожают вражескую технику вместе с захватчиками под Бахмутом.
Воинам 30-й отдельной механизированной бригады удалось ликвидировать миномет захватчиков и боекомплект.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсети.