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В России перехватили сигареты из Беларуси

  • 26.04.2023, 21:56
В России перехватили сигареты из Беларуси

Их везли под видом сушек и сухарей.

В России перехватили контрабандные сигареты из Беларуси, которые везли под видом сушек и сухарей. Российские таможенники отмечают, что хлебобулочные изделия были просрочены.

Грузовик ехал из Беларуси в Санкт-Петербург. Его остановили для проверки в Смоленской области. С помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса автомобиль просканировали.

Выяснилось, что среди пищевых продуктов спрятано около тысячи коробок с сигаретами производства табачных фабрик «Неман» и «Табак-инвест». По предварительной оценке, стоимость задержанной контрабанды превышает 56 млн российских рублей (686 тысяч долларов).

В России нередко задерживают контрабандные сигареты из Беларуси на миллионы долларов. В марте груз замаскировали замороженными ягодами.

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