Генерал США: Украина находится «в хорошей позиции» для контрнаступления 26.04.2023, 22:02

США работали с Украиной над возможной неожиданной атакой.

Украинцы находятся «в хорошей позиции» для контрнаступления против российских военных.

Об этом заявил главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи во время слушаний Комитета Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам, сообщает CNN.

«Согласно моделированию, которое мы очень тщательно провели с ними, украинцы находятся в хорошей позиции», – сказал Каволи, добавив, что США работали с ними над возможной неожиданной атакой.

Каволи также заявил, что сухопутные силы России сегодня больше, чем в начале войны, несмотря на многочисленные потери в войне против Украины.

«Российские сухопутные войска были несколько вырождены этим конфликтом, хотя сегодня они больше, чем в начале конфликта», – сказал Каволи.

По его словам, кроме сухопутных войск, у России есть еще ряд возможностей, которые она может использовать.

Военно-воздушные силы «потеряли очень мало; они потеряли 80 самолетов. У них есть еще 1000 истребителей и истребителей-бомбардировщиков», – сказал он.

«Итак, они все еще используют все эти обычные силы и средства, и они смешивают их все вместе», – добавил Каволи.

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