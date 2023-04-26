Некоторые банки Беларуси приняли валютные изменения 26.04.2023, 22:11

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Один из них повысил комиссию за переводы до 450 рублей.

Некоторые банки ввели валютные изменения. К примеру, «МТБанк» поднял комиссию за переводы в евро клиентов-физлиц.

«БНБ-Банк» с 22 апреля приостановил прием срочных отзывных вкладов в долларах на 12, 24 и 36 месяцев от физлиц.

«МТБанк» с 29 апреля повысит комиссию за переводы в евро от физлиц за пределы банка. Сейчас она составляет 1−1,5% (зависит от вида перевода), но минимум 125 рублей. С 29 апреля минимальная сумма вырастет до 450 рублей. «Это касается переводов с текущих счетов, а также с карт-счетов, если валюта перевода — евро», — уточнили в контакт-центре банка журналисту «Зеркало», который позвонил как физлицо. Причины такого решение в банке не пояснили.

«Белгазпромбанк» с 19 апреля увеличил ставки по кладам в долларах и евро. «Например, вклад в долларах на 7 месяцев был под 0,3% годовых, с 19 апреля составляет 1%. Вклад на 25 месяцев в долларах был под 1,5% годовых, а теперь составляет 2,5% годовых», — пояснили в контакт-центре банка.

Напомним, ранее «БНБ-Банк» приостановил выпуск валютных карточек «1−2−3». Банк также снизил до 10 000 долларов минимальную сумму некоторых переводов в долларах. Речь об отправлениях на счета получателей, которые открыты в банках-нерезидентах.

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