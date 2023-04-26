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Системы ПВО Skynex уже находятся на боевом дежурстве в Украине

  • 26.04.2023, 22:26
  • 1,718
Системы ПВО Skynex уже находятся на боевом дежурстве в Украине
Иллюстративное фото

Об этом сообщил премьер Украины.

Системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex уже находятся на боевом дежурстве в Украине.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

«Сегодня посетило итальянское оборонное предприятие Rheinmetall Italia SpA, специализирующееся на производстве современных систем ПВО. Среди его разработок — ПВО малого радиуса действия Skynex», - говорится в сообщении.

Отмечается, что стране нужно такое эффективное оружие для защиты от дронов, которыми Украину атакует Россия. Это сохранит десятки жизней и важную инфраструктуру для миллионов людей.

«Такие батареи уже находятся на боевом дежурстве в Украине. Рассматриваем возможность совместного производства компонентов этих систем. Благодарю партнеров за поддержку», - добавил Шмыгаль.

Также премьер-министр Украины написал, что сейчас ведется работа над тем, чтобы иметь больше таких действенных ПВО. Они создадут надежный щит вокруг украинских стратегических инфраструктурных объектов.

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