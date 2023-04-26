На чемпионате мира по хоккею в Латвии лукашенковский флаг будет запрещен 26.04.2023, 22:38

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Хоккейная сборная Беларуси отстранена от турнира.

На чемпионате мира по хоккею в Латвии флаги режима Лукашенко и РФ будут запрещены. Их не разрешат вывешивать в месте проведения турнира, сообщает delfi.lv со ссылкой на организаторов.

Как известно, хоккейные сборные Беларуси и России из-за российской агрессии против Украины отстранены от международных соревнований до 2024 года. Нынешнее мировое первенство сначала планировали провести в РФ. Однако после начала войны его перенесли в Латвию и Финляндию.

Еще одно последствие санкций — белорус Андрей Скабелка не смог получить визу для въезда в Латвию, из-за чего он лишился поста главного тренера сборной Казахстана.

В тоже время украинский флаг организаторы турнира разрешили приносить на матчи и вывешивать. ЧМ стартует в Риге и Тампере 12 мая.

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