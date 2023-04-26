Новый украинский боевой робот проходит испытание
- 26.04.2023, 22:39
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Робот вскоре станет ощутимым подспорьем для украинской пехоты.
Боевой робот, без официального названия, уже проходит испытание и вскоре станет ощутимым подспорьем для украинской пехоты. Аппарат оснащен турелью с крупнокалиберным пулеметом и боекомплектом в 200 патронов. Робот может похвастаться автономностью – он способен работать двое суток без подзарядки, а также умеет плавать.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео нового робота опубликовано в соцсети с разрешения инженеров-конструкторов.
Боевой робот, без официального названия, уже проходит испытание и вскоре станет ощутимым подспорьем для украинской пехоты. Аппарат оснащен турелью с крупнокалиберным пулеметом и боекомплектом в 200 патронов. Робот может похвастаться автономностью – он способен работать двое суток без подзарядки, а также умеет плавать.
Напомним, на днях стало известно, что харьковские инженеры разработали боевого робота Sirko-S для ВСУ. Беспилотник на колесах оснащен оптической камерой, тепловизором, системой обнаружения помех и грузовым отсеком на 150 килограммов, что позволяет ему выполнять множество разных задач.