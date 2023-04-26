На Netflix вышел трейлер нового сезона «Черного зеркала» 26.04.2023, 23:16

Когда покажут сериал.

В июне выйдет шестой сезон сериала «Черное зеркало», сообщили в Netflix.

Среди звезд сезона – Аарон Пол, Анджана Васан, Энни Мерфи, Оден Торнтон, Бен Барнс и другие.

Исполнительный продюсер «Черного зеркала» создал сезон вместе с Бишей Али, британской сценаристкой и комиком, сообщает Variety. Шестой сезон – первый сезон «Черного зеркала», созданный новой продюсерской компанией Брукера и Аннабель Джонс Broke & Bones.

Брукер рассказал о возвращении сериала через фан-сайт Netflix Tudum.com. Автор сериала намекнул, что сезон будет следовать новой модели в отличие от предыдущих сезонов, которые являются отдельными сюжетами.

«Черное зеркало» впервые вышел в 2011 году на британском канале Channel 4 и транслировался два сезона, прежде чем Netflix выкупил права на сериал.

Сериал рассказывает о недалеком будущем человечества и социальных последствиях внедрения технологий.

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