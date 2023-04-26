Глава Европарламента поддержала начало переговоров о членстве Украины в ЕС в этом году 26.04.2023, 23:53

Роберта Метсола

Для этого необходимо выполнить рекомендации.

Глава Европарламента Роберта Метсола поддерживает начало переговоров о членстве Украины в Евросоюзе. Но для этого необходимо выполнить рекомендации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление чиновницы в эфире телемарафона.

«Если рекомендации будут выполнены, почему их (переговоры по членству Украины в ЕС - ред.) не начать в этом году? Для меня это не вопрос. Вопрос о том, что каждая страна должна пройти свой путь. Когда страна выполняет свои обязательства, законодательно, политически, экономически, понимая текущие трудности и геополитический контекст, почему нет?», - заявила Метсола.

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