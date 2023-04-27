В Гродно водитель перепутала режимы коробки передач: машина повисла среди деревьев 27.04.2023, 0:59

Фотофакт.

В Гродно произошло необычное ДТП — перепутав режимы коробки передач, женщина на Opel врезалась в другую машину, а потом ее автомобиль завис среди деревьев на склоне. Если бы не они, то автомобиль бы, съехав с горки, врезался прямо в гаражи. Об обстоятельствах аварии рассказали в ГАИ Гродненской области.

26 апреля около часа дня на проспекте Янки Купалы в Гродно автомобиль оказался за пределами проезжей части — машина повисла на склоне, застряв среди деревьев.

Как рассказали в ГАИ, 46-летняя водитель Opel перепутала режимы коробки передач. Сначала ее машина врезалась в припаркованный Peugeot, а потом съехала прямо в кювет, где «затормозила» при помощи дерева.

Это спасло и автомобиль и водителя — если бы не деревья, машину бы остановили гаражи.

Из кювета автомобиль доставали с помощью эвакуатора.

Водителю грозит штраф от 5 до 20 базовых величин (185 до 740 рублей. — Прим. Ред.) с лишением права управления до двух лет или без лишения.

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