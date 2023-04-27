Эрдоган отменил предвыборные митинги из-за болезни
- 27.04.2023, 1:08
СМИ сплетничают об инфаркте.
Сегодня, 26 апреля, после инцидента в прямом эфире, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отменил предвыборные митинги.
Об этом сообщает Hurriyet.
«Я хотел бы поблагодарить каждого члена и брата моей благородной нации, которые передали свои пожелания и молитвы за незначительные неудобства, которые я имел во время эфира из-за моей занятости. Сегодня, буду отдыхать дома по совету наших врачей», - сообщил президент Турции.
Турецкое издание Avazturk сообщает, что после инцидента в прямом эфире в социальных сетях начали утверждать, что у президента Эрдогана случился сердечный приступ, на место происшествия немедленно приехала скорая помощь, и Эрдогана доставили в ближайшую больницу.
Когда сообщения о сердечном приступе, распространились в социальных сетях, некоторые члены оппозиции сказали, что президент скорее выздоровеет, однако некоторые пользователи поделились заявлениями о смерти Эрдогана, включая предварительные догадки о вероятном заболевании Эрдогана раком.
Однако, несмотря на все догадки Эрдоган сделал заявление о собственном дискомфорте и сказал, что у него расстройство желудка.