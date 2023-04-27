На военные сборы в Беларуси призвали женщин-медработников 27.04.2023, 4:32

Контролирует медиков глава Минздрава Пиневич.

В Беларуси на военные сборы для плановой проверки боевой готовности Вооруженных сил призвали 33-женщины-медработника, сообщили в Минздраве.

Отмечается, что на данный момент на нескольких полигонах в Беларуси проходит слаживание подразделений, в завершении которого пройдет бригадное тактическое учение.

— В рамках проверки на сборы призваны и медицинские работники разной квалификации, среди которых 33 женщины, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что 26 апреля глава Минздрава Дмитрий Пиневич посетил места дислоцирования медработников, которых призвали на учения. Министр посмотрел материально-техническое состояние медицинских блоков, посетил операционные и реанимационные отделения, а также проверил аптекарские склады.

Также обсуждались вопросы переоснащения реанимационных блоков и возможности по вариантам переоборудования автобусов МАЗ под задачи медспециалистов и т.д.

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