Зеленский о звонке Си: Есть возможность применить политическое влияние Китая 27.04.2023, 5:24

Владимир Зеленский

Президент Украины раскрыл детали переговоров с лидером Китая.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал о первой с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину коммуникации с китайским лидером Си Цзиньпином. Глава государства подчеркнул, что разговор был длительным и «достаточно рациональным».

«О таких разговорах обычно говорят, что они открывают возможности. Сейчас есть возможность дать новую энергию нашим отношениям – Украины и Китая. Есть возможность применить политическое влияние Китая, чтобы вернуть силу принципам и правилам, на которых должен держаться мир», – заявил Зеленский.

По его словам, Украина и Китай, как и абсолютное большинство мира, одинаково заинтересованы в прочности суверенитета наций и территориальной целостности, в соблюдении главных правил безопасности, в частности, относительно недопустимости угроз ядерным оружием.

Также, по словам Зеленского, Украина и Китай одинаково заинтересованы, чтобы ситуация вокруг Запорожской атомной станции была полностью обезопасена, и чтобы атомные станции никогда не использовались ради военных целей, что РФ "старается сделать нормой".

Президент Украины отметил, что Китай имеет одинаковый с Украиной взгляд на свободу мореходства и торговли, и он «услышал слова поддержки» украинской черноморской зерновой инициативы.

«Конечно, существенная часть разговора – это наши взгляды на то, как можно восстановить справедливый мир. Я представил украинскую формулу мира, ее конкретные пункты. Мы договорились продолжить наши коммуникации», – добавил Зеленский.

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