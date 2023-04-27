В Беларуси вводят изменения по больничным 2 27.04.2023, 7:35

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Чиновники хотели ввести невыгодные для белорусов новшества.

В 2024 году по расчету и выплате больничных введут изменения. Одно из новшеств заключается в увеличении периода, за который берется зарплата для расчета этих выплат — с нынешних 6 до 18 месяцев. Однако выяснилось, что изначально чиновники хотели поднять планку еще выше, но это вызвало сопротивление официальных профсоюзов. По их мнению, это привело бы к занижению выплат, в том числе из-за инфляции и постепенного роста зарплат, отмечает «Зеркало».

Сейчас для расчета больничного учитывают зарплату за последние 6 месяцев. С 2024 года хотят поднять эту планку до 18 месяцев. Но из этого периода исключают простои и отпуска за свой счет по инициативе нанимателя, а также время временной нетрудоспособности и получения других социальных выплат.

В Минтруда поясняли это новшество тем, что хотят «исключить случаи искусственного завышения среднедневного заработка».

Накануне стало известно, что изначально чиновники хотели повысить эту планку до 24 месяцев, но столкнулись с сопротивлением профсоюзов, которые считают, что изменение невыгодно работникам.

«По мнению профсоюзов, применение в расчетах более длительного периода с учетом процессов инфляции и планомерного повышения заработной платы приводило бы к занижению среднемесячного заработка. Свою позицию в этом вопросе удалось отстоять», — сообщают в Федерации профсоюзов.

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