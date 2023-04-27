Бумажка Чемберлена Саша Сотник

27.04.2023, 7:51

2,104

Александр Сотник

Чем ближе крах России, тем больше голосов о мире.

Что называется – дожили. Патентованная фашистская лошадка с литерой Z на лбу прицокала в США, где председательствует в Совбезе ООН. И рассуждает об агрессии Запада – от бомбардировки Хиросимы и Нагасаки до вторжения в Ирак, пока его «руссиш золдатен» отрезают головы и уши украинцам. Фашист. В ООН. Председатель на заседаниях Совбеза. После такого позора можно закрывать это блаженное заведение шипучих вод, как забитый нечистотами сортир. Потому что такую вонь и за сто лет не выветрить, а конский навоз, прилипший к стенам, не отмыть.

Похоже, США и Британии придется вдвоем добивать раненого рашистского зверя. Япония и ЕС выступили против предложения США запретить весь экспорт в Россию из стран G7. Трехдневный саммит G7 планируется провести в Хиросиме с 19 по 21 мая. Согласно подготовленным документам, заявление лидеров G7 по итогам встречи включает обещание заменить режим секторальных санкций против России полным запретом на экспорт с несколькими исключениями: для сельхозпродукции, медикаментов и других жизненного важных товаров. Но Токио и Брюссель сочли эту инициативу невыполнимой. Игра с г*вном продолжается. Фашистская холера уже бушует в Украине, беженцы заполонили Европу и не только, но этот коричневый материал такой податливый, теплый и мягкий, из него так приятно лепить голубя мира, что вдохновение не отпускает. Пофиг, что Европа уже дышит через раз, а жители планеты привыкли ходить в респираторах. Коллективный Чемберленчик отчаянно размахивает бумажкой, повторяя как заведенный: «Я привезу вам мир, вот увидите! Сейчас пожму руку путло-фюреру, и он все подпишет!..»

Можно сколько угодно ржать и прикалываться над хорошо прокапанным Медведевым, но то, что он несет – это не алкогольный делирий, это – официальная позиция высшего урководства племени постсоветских людоедов: «Мы готовы ударить самым грозным и разрушительным оружием по странам, которые справедливо считаем враждебными». Сегодня о нереальности применения Кремлем ядерного оружия вопят все те же, кто еще в начале 2022 года верещал о невозможности крупномасштабного вторжения рашистов в Украину. И вновь, как в случае с бумажкой Чемберлена, история ничему не учит. Никто не хочет думать о плохом, а гонцу, несущему дурные вести, стремятся отрубить голову еще на дальних подступах – дабы не смущал широкие массы своим алармизмом. Реальность и так ужасна – зачем усугублять? Z-военкор Стешин в эфире «Комсомольской правды» четко заявляет, что земли на севере Казахстана исторически принадлежат России и потому империя имеет полное право их отобрать. Но ведь он же несерьезно, да? Рашисты и без того увязли под Бахмутом, - какой им, к черту Казахстан? Это легкомысленное жонглирование фашистскими лепешками уже вошло в привычку, как вторая натура: ну, да, подбрасываем и ловим – ачотакова? К примеру, в том же инфополе Украины из каждого утюга лезет фашистская морда боснийского убийцы Фейгина – ачотакова? У нас свобода слова! Невзоров вещает, что переболел коричневой проказой, и теперь здоров, как Черчилль! Верим и размахиваем бумажкой-чемберленочкой! Соратник Дугина – Арестович, еще год назад призывавший разбирать тревожные чемоданчики, опять мурлычет, свернувшись клубочком на груди Латыниной – восхищаемся и пляшем! Золотые рыбки, ударяясь о стенки аквариума, стирают свою память под ноль и разворачиваются в обратную сторону, чтобы принимать сигналы истории заново.

И, пока нацистский певец-коньюнктурщик Шаман открыто косплеит белокурую бестию из фильма Боба Фосса, Чемберленчик топчется на пороге мировой войны и смущенно оглядывается на страны «третьего мира»: что скажет коллективный разум ненасытных царьков, подмигивающих осатаневшему плешивцу? Блинкен весь изъездился по Казахстанам да Армениям, увещевая постсоветских недовождей прекратить теневую поддержку людоедни. Америка – великая страна, но справится ли? Там, на Востоке, мягкая пандочка кувыркается на берегу Хуанхэ, прищуриваясь в сторону Тайваня. За пару лет она насосется нефтегазовых ресурсов по бросовой цене от щедрого Путина, которому уже некуда деваться из-за санкций, а потом – сытая и оборзевшая – объявит себя вторым полюсом и вступит в последнюю схватку за право доминировать там, где считает нужным. Но до этого момента надо еще дожить. Ведь контрнаступление ВСУ с их последующим заходом в Крым может круто развернуть сценарий в сторону ядерного конфликта. Как думаете: если бы в апреле 45-го у Гитлера была атомная бомба – что бы его остановило в шаге от ее применения? Мысли о гуманности? Поэзия Гете? Музыка Вагнера? Вот и Путина никакие Толстоевские не остановят. И Чайковские не собьют с пути питерского гегемона. Так что чемберленчики могут засунуть свои бумажки в тот первоисточник, откуда проистекают мысли Пескова, публично заявляющего о том, как шерстяных каннибальчиков ненавидит весь мир. Они всего-то отрезают головы и уши украинцам, походя обещая смыть Британию радиоактивной волной от Посейдона и снести Берлин, а их, невинных упыряток, ненавидят в Польше и Румынии, Словакии и Литве. Как тут не озвереть и не нацелить Искандер на Варшаву?

Бумажкой Чемберлена, как предтечей договорняка, размахивает над своей рыжей головой неугомонный Трамп – вместо того, чтобы подумать о перспективах уголовного дела, грозящего реальным тюремным заключением. Но популиста несет, и он обещает, что запросто закончит войну еще до того, как перешагнет порог Белого дома. Интересно: что он для этого сделает? Подарит Путину Запорожье? Отдаст Херсон? А, может, сразу – Аляску?

Чем ближе поворотный момент в войне, чем яснее проявляются очертания рашистского краха – тем выше над головами политиканов будет подниматься бумажка Чемберлена, и громче звучать голоса о необходимости «сесть за стол переговоров», невзирая на вселенский позор. Потому что позор с горем пополам можно пережить, а вот большую войну переживут не все. Ведь главное – заключить мир. Пусть даже с дьяволом. Но дьявол – он только про смерть, войну и страдания. И самый прочный мир с дьяволом может быть заключен только одним способом: его уничтожением. Поэтому - никакого позорного мира. Только славная победа. До кремлевских руин и плешивого скальпа на трезубце.

Саша Сотник, sotnik-tv

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».