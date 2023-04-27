Чиновники потешаются над Лукашенко? 27.04.2023, 8:10

1,082

Шесть лет диктатору обещают, что «вот-вот будет создан белорусский электромобиль».

Мысль о том, что в Беларуси с нуля можно создать электрокар, который потеснит на рынке мировых автопроизводителей, пришла в голову Александру Лукашенко. С того времени чиновники регулярно отчитываются о том, как близко они подобрались к выполнению задачи.

UDF рассказывает о новых сериях этой трагикомедии.

Точкой отсчета можно считать события шестилетней давности. В 2017-м год. Тогда Лукашенко прокатился на Tesla и поставил подчиненным задачу создать его белорусский аналог. Политик с воодушевлением смотрел в будущее:

«Если мы можем создать и батарею – накопитель электроэнергии – лучшую в мире, почему мы не создаем? Что для этого надо? Люди, деньги, компетенции? Немедленно надо это реализовывать».

В том же году чиновникам продемонстрировали «экспериментальный образец» первого белорусского электромобиля на базе Geely.

Более того, руководитель Национальной академии наук Владимир Гусаков заявил, что уже «прорабатываются варианты, где можно организовать серийное производство».

В 2018-м Гусаков заявил, что доработанный электромобиль белорусского производства может увидеть свет уже до конца года. В 2019-м он озвучил еще более смелое обещание: белорусские электромобили могут к концу года уже поступить в продажу.

Ничего из этого, конечно, не произошло, но в 2020 году Лукашенко обозначил новые сроки – причем с большим запасом.

«Я уверен, что в этой пятилетке мы будем иметь свой хороший электромобиль. Плюс к тому на Geely с китайцами мы будем производить свой электрический автомобиль. Это уже реалии», – заявил руководитель страны.

Обещания чиновников последнего времени: из них выходит, что задача Лукашенко провалена

В последний раз смелое обещание насчет производства белорусских электромобилей прозвучало летом 2021 года. Тогда первый заместитель министра промышленности Сергей Гунько заявил:

«Есть договоренности с компанией «Белджи» о выпуске первой тысячи электромобилей. Мы ожидаем ее к концу года. Модель у нас уже есть, сейчас проводится ее тестирование. На сайте компании принимаются заказы».

Естественно, в обозначенный срок ничего не произошло. Чиновники хранили молчание почти год, пока летом 2022-го первый вице-премьер Николай Снопков не подтвердил задачу Лукашенко: к 2025 году в Беларуси планируют максимально освоить сборку отечественных электромобилей.

В этот момент, когда до выполнения поставленной задачи оставалось меньше трех лет, чиновники начали историю с производством белорусского электромобиля «с нуля». Прошлой осенью генеральный директор «БелДжи» Геннадий Свидерский сообщил, что его предприятие думает над созданием электрокара для Союзного государства.

«Совместно с Объединенным институтом машиностроения НАН Беларуси мы проводим ряд работ и консультаций. Кроме этого, ведем переговоры с китайскими компаниями и с компаниями «АвтоВАЗ». Идея заключается в том, чтобы найти перспективную платформу электромобиля и использовать те наработки по компонентам, которые есть в Институте машиностроения. Также будем использовать современные технологичные процессы производства автомобиля, которые есть на заводе «БелДжи». Сейчас этот вопрос находится в стадии проработки. По мере того, как это все будет согласовано, мы более детально проинформируем о плане работ по созданию союзного автомобиля», – сказал Свидерский.

Вслед за ним о новой идее сообщил Гусаков, который предложил рассмотреть вариант создания «своего белорусского электромобиля» в рамках так называемого союзного государства.

Из этих заявлений можно было сделать обескураживающий вывод: мало того, что даваемые на протяжении многих лет обещания не были выполнены, так еще оказалось, что ни Академия наук, ни «БелДжи» не продвинулись хоть сколько-нибудь в этом направлении.

В начале 2023 года неладное заподозрил премьер-министр Роман Головченко. Посещая «Белкоммунмаш», он отметил: ключевой вопрос, который сегодня обсуждается, — реальные сроки создания собственного легкового электромобиля.

А совсем недавно гендиректор «БелДжи» Свидерский выступил с заявлением, из которого следует, что задача Лукашенко по созданию отечественного электрокара к 2025 году провалена. Вину он свалил на Академию наук.

«Если говорить, когда появится совсем отечественный автомобиль, то, думаю, совсем отечественный появится не раньше чем через три года (то есть в 2026-м! – прим.). Но если сейчас мы дали в Академии наук платформу, мы сегодня говорим: электротяговый двигатель освоен, система управления освоена. Насколько я знаю, в Академии наук ведутся разработки батареи, которая, предполагается, будет по себестоимости ниже, чем те, которые сегодня выпускаются в мире. Поэтому это последовательное движение, к сожалению, не позволяет нам быстро двигаться», — сказал Свидерский.

Таким образом белорусские чиновники все ближе подбираются к знаковому юбилею: в 2027-м исполнится десять лет их разговорам о том, что белорусский электрокар вот-вот будет создан.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».