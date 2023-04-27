В Бахмуте украинский генерал поехал на выезд со своими воинами 1 27.04.2023, 8:16

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Виктор Хоренко

Командующий ССО появился в самой горячей точке фронта.

Командующий Сил специальных операций Украины Виктор Хоренко появился с группами спецназа в Бахмуте Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба ССО, бригадный генерал Хоренко поехал на выезд со своими воинами. В коротком ролике показали, как это было.

В начале видео воины ССО знакомят своего командующего с маршрутом передвижений. Далее видно, как Хоренко с бойцами едут по полю, а затем пешком передвигаются по городской полосе Бахмута. Генерал Хоренко был с оружием, в полной боевой экипировке.

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