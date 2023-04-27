Какие сюрпризы ждут белорусов в мае

Какие сюрпризы ждут белорусов в мае2
- 27.04.2023, 8:24
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Главные изменения, которые отобьются на кошельках и не только.
В последнем весеннем месяце белорусов ожидают майские жуки, цветение сирени и, скорее всего, массовый выезд на шашлыки. А еще — отключение воды, снижение ставки рефинансирования, увеличение пенсий и пособий. Что новое появится в нашей жизни в ближайшем месяце?
Нас ждут четыре выходных подряд
Если вы не наотдыхались в апреле, у вас есть возможность сделать это в мае. Работники с классической пятидневной рабочей неделей будут дополнительно отдыхать в понедельник, 1-го числа, а также четыре дня подряд — с 6-го по 9-е. При этом суббота, 13 мая, будет рабочей.
Следующие длинные выходные — уже в июле, будем отдыхать три дня подряд.
Снизится ставка рефинансирования
С 2 мая ставка рефинансирования будет снижена на 0,5 процентных пункта и составит 10% годовых.
Ставка уменьшилась, поскольку замедляются инфляционные процессы: в марте снизился прирост потребительских цен — до 6% против 11,7 в предыдущем месяце, также замедлилась трендовая инфляция.
В этом году ставку уже снижали три раза: в январе (с 12 до 11,5%), а потом в марте (с 11,5 до 11%) и апреле (с 11 до 10,5%).
Повысятся пенсии и детские пособия
С мая увеличится бюджет прожиточного минимума (как именно — этой информации нет пока), и его рост потянет за собой пенсии и детские пособия.
Уже известно, что с 1 мая вырастут пенсии по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, в случае потери кормильца — они станут больше в среднем на 5%. «Размер увеличения пенсии у каждого пенсионера будет свой в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при исчислении ему пенсии, а также от установленных доплат к основной пенсии», — сообщали в Минтруда.
В нынешнем январе министр труда и социальной защиты Ирина Костевич сказала в эфире телеканала «Беларусь 1», что, если получится, пенсии в этом году повысят трижды.
Начнется сезон отключения горячей воды
Уже известно, что в Минске горячую воду начнут отключать с 16 мая. «Минские тепловые сети» и «Минсккоммунтеплосеть» опубликовали графики (ищите свой минский адрес здесь).
Воду отключают для профилактических работ, чтобы подготовить трубы к осени и зиме. Как надолго придется остаться без удобства? Например, «Минские тепловые сети» объясняют: если испытания пойдут по плану, а в трубах не будет особенных дефектов, длительность отключения не превысит 13 суток.
Начнет действовать скидка на проезд в электричках для пенсионеров
С мая до конца октября пенсионеры смогут ездить на электричках по льготному тарифу. Как напоминает пресс-служба Белорусской железной дороги, при покупке билета нужно предоставить оригинал пенсионного удостоверения. Кроме того, удостоверение нужно иметь при себе при проезде в поезде.
Льгота не предусматривается при проезде в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий с нумерованными местами. Также скидки не стоит ждать при проезде в поездах городских линий.
Самолеты «Белавиа» начнут летать в Мурманск
Первый прямой рейс из Минска в Мурманск авиакомпания выполнит 23 мая. Вылеты планируются по вторникам, продолжительность рейса составит менее трех часов. Стоимость поездки — €134 в одну сторону и €224 в обе.
По мнению гендиректора «Белавиа» Игоря Чергинца, данный маршрут станет востребованным у представителей бизнеса, поскольку Мурманск — это крупный промышленный город с хорошо развитой рыбопереработкой, металлообработкой и другими отраслями.
Конец учебы для школьников
Занятия для школьников закончатся уже 31 мая. Исключение — ученики девятого и одиннадцатого (двенадцатого) классов — для них учеба завершится чуть раньше, 25-го числа. Торжественный последний звонок для выпускников пройдет 25 мая.
Кстати, в этом году сокращены сроки регистрации на централизованное тестирование. Директор РИКЗ Юрий Мисюк сообщил в интервью для БЕЛТА, что если в прежние годы регистрация на ЦТ проходила с 2 мая по 1 июня, то в этом году она начнется 10 мая: «Этих сроков вполне достаточно».
Что еще будет в мае
Наступает дедлайн для физлиц по оплате подоходного налога.
До 22-го числа нужно уплатить ¼ часть земельного налога, напоминают в МНС.
Поликлиники и другие учреждения здравоохранения будут работать по измененному графику из-за праздников — подробности здесь.
БЖД на праздники запускает дополнительные поезда — здесь информация об этом.
Кое-где продолжает действовать запрет на ловлю рыбы, поэтому, если вы планируете порыбачить, кликайте сюда.