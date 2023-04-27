Какие сюрпризы ждут белорусов в мае 2 27.04.2023, 8:24

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Главные изменения, которые отобьются на кошельках и не только.

В последнем весеннем месяце белорусов ожидают майские жуки, цветение сирени и, скорее всего, массовый выезд на шашлыки. А еще — отключение воды, снижение ставки рефинансирования, увеличение пенсий и пособий. Что новое появится в нашей жизни в ближайшем месяце?

Нас ждут четыре выходных подряд

Если вы не наотдыхались в апреле, у вас есть возможность сделать это в мае. Работники с классической пятидневной рабочей неделей будут дополнительно отдыхать в понедельник, 1-го числа, а также четыре дня подряд — с 6-го по 9-е. При этом суббота, 13 мая, будет рабочей.

Следующие длинные выходные — уже в июле, будем отдыхать три дня подряд.

Снизится ставка рефинансирования

С 2 мая ставка рефинансирования будет снижена на 0,5 процентных пункта и составит 10% годовых.

Ставка уменьшилась, поскольку замедляются инфляционные процессы: в марте снизился прирост потребительских цен — до 6% против 11,7 в предыдущем месяце, также замедлилась трендовая инфляция.

В этом году ставку уже снижали три раза: в январе (с 12 до 11,5%), а потом в марте (с 11,5 до 11%) и апреле (с 11 до 10,5%).

Повысятся пенсии и детские пособия

С мая увеличится бюджет прожиточного минимума (как именно — этой информации нет пока), и его рост потянет за собой пенсии и детские пособия.

Уже известно, что с 1 мая вырастут пенсии по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, в случае потери кормильца — они станут больше в среднем на 5%. «Размер увеличения пенсии у каждого пенсионера будет свой в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при исчислении ему пенсии, а также от установленных доплат к основной пенсии», — сообщали в Минтруда.

В нынешнем январе министр труда и социальной защиты Ирина Костевич сказала в эфире телеканала «Беларусь 1», что, если получится, пенсии в этом году повысят трижды.

Начнется сезон отключения горячей воды

Уже известно, что в Минске горячую воду начнут отключать с 16 мая. «Минские тепловые сети» и «Минсккоммунтеплосеть» опубликовали графики (ищите свой минский адрес здесь).

Воду отключают для профилактических работ, чтобы подготовить трубы к осени и зиме. Как надолго придется остаться без удобства? Например, «Минские тепловые сети» объясняют: если испытания пойдут по плану, а в трубах не будет особенных дефектов, длительность отключения не превысит 13 суток.

Начнет действовать скидка на проезд в электричках для пенсионеров

С мая до конца октября пенсионеры смогут ездить на электричках по льготному тарифу. Как напоминает пресс-служба Белорусской железной дороги, при покупке билета нужно предоставить оригинал пенсионного удостоверения. Кроме того, удостоверение нужно иметь при себе при проезде в поезде.

Льгота не предусматривается при проезде в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий с нумерованными местами. Также скидки не стоит ждать при проезде в поездах городских линий.

Самолеты «Белавиа» начнут летать в Мурманск

Первый прямой рейс из Минска в Мурманск авиакомпания выполнит 23 мая. Вылеты планируются по вторникам, продолжительность рейса составит менее трех часов. Стоимость поездки — €134 в одну сторону и €224 в обе.

По мнению гендиректора «Белавиа» Игоря Чергинца, данный маршрут станет востребованным у представителей бизнеса, поскольку Мурманск — это крупный промышленный город с хорошо развитой рыбопереработкой, металлообработкой и другими отраслями.

Конец учебы для школьников

Занятия для школьников закончатся уже 31 мая. Исключение — ученики девятого и одиннадцатого (двенадцатого) классов — для них учеба завершится чуть раньше, 25-го числа. Торжественный последний звонок для выпускников пройдет 25 мая.

Кстати, в этом году сокращены сроки регистрации на централизованное тестирование. Директор РИКЗ Юрий Мисюк сообщил в интервью для БЕЛТА, что если в прежние годы регистрация на ЦТ проходила с 2 мая по 1 июня, то в этом году она начнется 10 мая: «Этих сроков вполне достаточно».

Что еще будет в мае

Наступает дедлайн для физлиц по оплате подоходного налога.

До 22-го числа нужно уплатить ¼ часть земельного налога, напоминают в МНС.

Поликлиники и другие учреждения здравоохранения будут работать по измененному графику из-за праздников — подробности здесь.

БЖД на праздники запускает дополнительные поезда — здесь информация об этом.

Кое-где продолжает действовать запрет на ловлю рыбы, поэтому, если вы планируете порыбачить, кликайте сюда.

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