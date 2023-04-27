«Надежда на поддержку Китаем Лукашенко тоже рухнула» 5 27.04.2023, 8:33

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Пекин сделал свою ставку.

Разговор президента Владимира Зеленского и Си Цзиньпина состоялся.

Это означает, что Пекин действительно разочарован позицией бункерного окурка в отношении войны против Украины, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Неудачное высказывание накануне разговора китайского посла в Париже было оперативно погашено китайским МИДом в ответ на реакцию стран Балтии и самой Украины (вассалы, напомним, полностью проигнорировали этот выпад - интересное наблюдение и для самого Пекина).

Сам разговор касался и потенциального применения ядерного оружия - здесь все опять услышали китайское решительное нет. Рискнут ли агрессоры его применить теперь - большой вопрос (а варианта применения два - либо уничтожить логистику на Западе, либо создать зону отчуждения, через которую невозможно наступать на Востоке).

Обсуждалось и будущее украинско-китайских отношений. Первые результаты - назначение посла Украины в Китай и визит спецпредставителя Китая в Украину.

Все это работа на перспективу. Впечатления от увиденного в Украине не позволят больше России навязывать Пекину свою картину мира, а Пекину скрываться за туманными формулировками из разряда «не все так однозначно» и «Россия не может так нагло и бесталанно врать».

Посол в Пекине будет работать в том числе над перспективой послевоенного регионального устройства. От участия Пекина в восстановлении Украины до более тесного сотрудничества в сфере логистики в объезд двух непредсказуемых диктаторов.

В любом случае даже символическое украинско-китайское сближение лишает двух агрессоров популистского козыря: «на нашей стороне большая часть человечества». Это если о политике. А если об экономике, то надежда на поддержку Китаем Минска тоже рухнула. Тесное сотрудничество строят с тем, кто дружит и торгует с Западом, а не с тем, кому вот-вот закроют транзит.

Китай свою ставку сделал.

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