Renault готовит новый кроссовер на замену Mеgane 1 27.04.2023, 8:44

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фото: motor.es

Презентовать новинку должны в начале следующего года.

Топливный Renault Mеgane покинул конвейер. Его приемником объявлен электрический хэтчбек Megane E-Tech, который появился на рынке в 2021 году. Однако эта модель значительно дороже. Поэтому компания решила выпустить новый кроссовер, пишет «Автоцентр».

Компактная новинка пополнит С-сегмент и займет нишу в линейке производителя между Captur и Austral. Кроссовер будет построен на модульной платформе CMF B и получит несколько модификаций с разными силовыми установками. Это будут бензиновые и гибридные агрегаты. Также ожидается версия с заводским ГБО.

Специалисты издания Motor.es составили первые рендеры новинки. Судя по ним, кроссовер выполнят в духе Captur. У него покатая линия крыши, выразительная задняя часть, крупные колеса. Еще заостренная оптика, узкая решетка радиатора, бампер с широким воздухозаборником и оригинальные выштамповки по бокам.

Презентовать новинку должны в начале следующего года, а ее производство и продажи намечены на лето 2024-го.

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