В Мелитополе ликвидирован полицейский-предатель, перешедший на сторону россиян 4 27.04.2023, 8:53

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Коллаборанта взорвали.

Во временно оккупированном Мелитополе утром 27 апреля прогремел взрыв, россияне говорят о ликвидации коллаборанта Александра Мищенко, пишет liga.net.

Известно, что Мищенко погиб в результате взрыва в подъезде собственного дома.

Он выходил в 05:15, когда сработало взрывное устройство, 42-летний коллаборационист умер в больнице.

Мищенко работал в полиции и после оккупации Мелитополя изменил присяге и перешел на сторону россиян.

Оккупанты говорят, что он «помогал» другим сотрудникам перейти на службу к врагу.

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