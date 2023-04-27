Telegram-канал: Режим готовится изымать вклады белорусов 4 27.04.2023, 9:04

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Все трудоспособное население будет «закреплено» за своими предприятиями.

Telegram-канал «Беларуская выведка», специализирующийся на инсайдах из окружения Лукашенко, пишет о мерах, которые режим собирается принять в экономике:

— Составлен список предприятий, подлежащих «экономической мобилизации». Условно их можно разделить на две категории: производственные и транспортно-логистические. Новшество: введение временного чрезвычайного государственного управления и возможность изъятия товарно-материальных ценностей для нужд обороны под гарантии последующей компенсации государством.

Секретным указом Лукашенко предусмотрено «закрепление действующих руководителей на предприятиях» с прилагающейся ответственностью за невыполнение поставленных задач. Руководители предприятий де факто становятся «государственными крепостными», должностными лицами, обязанными выполнять доведенные задачи и планы госзаказов на оборону под угрозой быть осужденными. По сути, предусмотрена временная национализация промышленного и транспортно-логистического сектора экономики. Отменяются увольнения и кадровые перемещения. Все трудоспособное население будет «закреплено» за своими предприятиями.

Интересный факт. Тем же «секретным указом» Лукашенко предусматривает особый фискальный режим. Налоговая инспекция и Нацбанк в одностороннем порядке получат право немедленной заморозки любых средств юридических лиц и безапелляционное право списывать необходимые суммы денежных средств со счетов. Для этого уже тестируется специальное ПО. Нормы указа так же предусматривают заморозки и частичное изъятие вкладов физических лиц под гарантии возврата государством.

Все вышеперечисленные меры - лишь часть объемного разрабатываемого и постоянно совершенствующегося плана, разработка которого ведется Совбезом и АП секретно от беларуского общества. Источники сообщают, что по жесткости принимаемых мер, планы Лукашенко очень напоминают законы, разработанные Сталиным во время войны.

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