Разведка США рассказала, как долго Россия сможет вести войну 1 27.04.2023, 9:18

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Денег осталось не так много.

Россия сможет финансировать военные действия в Украине как минимум еще один год, несмотря на жесткие международные санкции, пишет The Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона.

В одном из отчетов американской разведки, который был подготовлен в начале марта этого года, говорится, что не все представители российской экономической элиты согласны с курсом Кремля в отношении Украины, а по многим из них ударили санкции.

Тем не менее они вряд ли откажутся от поддержки президента РФ Владимира Путина и, «вероятно, будут настойчиво отстаивать цели Кремля в Украине», а также «помогать Москве обходить санкции», считает американская разведка.

В то же время Кремль, пытаясь смягчить экономическое давление, все больше полагается на повышение корпоративных налогов, Фонд национального благосостояния, увеличение импорта и способность бизнеса приспособиться к новым условиям, отмечается в отчете.

Однако санкции заставляют все больше беспокоиться чиновников и даже представителей спецслужб. Так, со ссылкой на перехваченные сообщения американская разведка пишет, что после введения ограничений в отношении Международного инвестиционного банка, Международного банка экономического сотрудничества и Евразийского инвестиционного банка министр финансов Антон Силуанов попросил премьера Михаила Мишустина предусмотреть поддержку организаций, чтобы избежать их потенциального краха.

Согласно другому перехвату, сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) были обеспокоены недостаточным количеством иностранной валюты в российских банках. Они же призывали правительство держать в секрете сделки с китайскими партнерами, чтобы избежать вторичных санкций.

По поводу возможного прекращения работы с китайскими компаниями, как утверждает американская разведка, беспокоились также сотрудники основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Задача санкций не только в том, чтобы нанести ущерб российской экономике, но и в том, чтобы сдержать Россию, наказать за войну в Украине и послать сигнал, говорят опрошенные WaPo эксперты. По их словам, оценка американской разведки не учитывает другие факторы, которые влияют на способность Москвы вести боевые действия, например, расход боеприпасов или набор новых солдат.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что западные санкции не достигли своих целей. «Очевидно, что они пытались не просто побольнее ударить по российской экономике. Их целью было посеять раздор, смуту в нашем обществе, деморализовать людей. Но и тут они просчитались. Ничего не вышло и, уверен, не выйдет», — говорил Путин в июле прошлого года, пишет The Moscow Times.

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