Майор ВСУ рассказал, как ВСУ «отпразднуют» 9 мая 27.04.2023, 9:38

Наносить удары по врагу целесообразно в любую дату.

В России готовятся отметить очередную «сакральную» дату – 9 мая – военным парадом на Красной площади в Москве. Концентрация оккупационных войск – отличная возможность для украинской армии нанести удар по военным колоннам. В ГУР уже предупредили россиян об опасности пребывания вблизи скопления военных в день победы, и такая опасность действительно есть, поскольку украинские БПЛА могут долететь не только до Москвы, но и на гораздо большее расстояние.

Было бы здорово «отпраздновать» 9 мая еще и уничтожением Крымского моста, но украинские Силы обороны, в отличие от оккупанта, не привязываются к датам. Реальная военная необходимость в ударе по этой конструкции появится после выхода украинской армии на побережье Азовского моря. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

– Допускаете ли вы, что на 9 мая Путин может устроить нам какой-нибудь «сюрприз» на фронте? Ведь, как известно, он особенно любит «сакральные» даты, в частности и день победы. Считаете ли вы, что у оккупантов сегодня есть возможности для того, чтобы сделать что-то неожиданное для украинской армии?

– По большому счету, все их возможности нам известны. Ничего особенно нового у них не появилось. Поэтому могут быть ракетные атаки или еще что-то, что они делали неоднократно раньше. Но сделать что-то существенное они не способны, потому что там нечем делать, нет сил и средств, чтобы провести серьезные наступательные действия.

Поэтому вполне вероятно, что возможна какая-то ракетная атака, скорее всего на гражданские объекты, чтобы совершить очередной террористический акт. Большего от них ожидать не стоит, потому что они не в состоянии.

– Кстати, по информации ОК «Юг», Россия вдвое увеличила количество ракетоносителей в акватории Черного моря. Общий залп «Калибров» может достигать 24. Может ли это быть подготовкой именно к 9 мая, чтобы наносить удары по Украине?

– Они бы не выводили корабли больше чем за неделю, чтобы сделать это именно на 9 мая. Потому что долго на боевом дежурстве они не находятся. Необязательно враг готовит залп. Для этого они обычно совершают массированные атаки, но признаков того, что на территории РФ бомбардировщики готовы к вылету, нет.

Однако, конечно, опасность сохраняется. Вряд ли они запустят все 24 ракеты сразу, это максимальное количество. Вполне возможно, что они могут атаковать, но я не думаю, что это каким-то образом будет привязано к 9 мая. До этой даты долго, так долго они не смогут плавать.

– В Главном управлении разведки предупредили россиян, чтобы они держались подальше от военных преступников и военной техники, которая пройдет парадом в столице России Москве. Считаете ли вы, что сегодня Украина имеет возможность наносить удары по военным колоннам в Москве, целесообразно ли это сегодня?

– Наносить удары по врагу целесообразно всегда, в любую дату. Есть ли у нас такая возможность? Конечно, такая возможность есть. Наши беспилотные летательные аппараты могут достигать расстояния в более чем 1000 км. Как говорил секретарь СНБО Данилов, это расстояние может достигать даже 3000 километров.

Многие слышали сообщения одного из наших бизнесменов (Владимира Яценко. – Ред.) о том, что он готов заплатить вознаграждение в 20 миллионов гривен, если удастся совершить какую-то акцию непосредственно во время парада на Красной площади. Причем это необязательно должен быть взрыв. Это может быть наш БПЛА, который летает с украинским флагом над Красной площадью и сбрасывает листовки. Хотя удар прямо по колонне военной техники – это тоже было бы неплохо.

То, что россияне боятся, что уже сейчас запрещено движение по Красной площади, означает, что они понимают, что мы способны это сделать. Мы все надеемся, что это получится.

– Мы понимаем, что Красная площадь в Москве – это все-таки в большей степени символ, не имеющий прямого отношения к войне в Украине. Но есть еще один символ, важный для оккупанта, – и политический, и военный – это Крымский мост. Считаете ли вы, что именно на 9 мая украинские Силы обороны могли бы уничтожить это сооружение?

– Мы отличаемся от россиян тем, что мы не подстраиваем наши действия под какие-то даты. Военно-политическая акция на Красной площади на 9 мая – исключение. Это можно сделать, потому что это окажет негативное влияние на врага.

Многие зарубежные аналитики говорят о том, что мы должны выйти на побережье Азовского моря, чтобы перерезать поставки по суше в Крым всего необходимого для военного формирования, которое там находится. Когда нам это удастся, останется единственная артерия – Крымский мост.

Конечно, его нужно разрушить для того, чтобы враг оказался в условном оперативном окружении. Но подстраивать это под даты – это очень по-русски, мы так не поступаем.

– Последний вопрос – по поводу снарядов с обедненным ураном для танков Challenger 2, которые Украина получила от Великобритании. С вашей точки зрения, насколько это усилит способности украинской армии, в частности накануне контрнаступления?

– Сердцевины снарядов могут быть из обедненного урана или вольфрама, причем вольфрамовые сердечники более эффективные, но и более дорогие. Принцип у них один – они делают снаряд более мощным. По большому счету, он может пробивать любую броню, лобовую или другую, которая есть на российских танках.

Пугаться того, что речь идет об источнике радиации, не стоит. Радиоактивность снаряда с обедненным ураном меньше естественного радиационного фона. Посчитано: для того, чтобы танкист, полностью изолированный от естественной радиации, сидящий в танке, заряженном снарядами с обедненным ураном, получил радиационную дозу, равную той, которую мы получаем каждый день, он должен провести в танке 2000 часов.

И еще один момент. Обеденный уран не радиоактивен, но он тяжел, поэтому из него изготовляют кили для очень дорогих яхт. Я не думаю, что миллионеры захотели бы ставить себе что-нибудь опасное на яхты. И главное – обедненный уран применяется в медицине. Из него делают защитные слои для рентгеновских аппаратов, так как он защищает от рентгеновского излучения, например во время флюорографии.

– Итак, такие снаряды могут пробивать любой российский танк, даже самый современный?

– Да, даже самый современный. Здесь срабатывает определенная кинетика. Снаряд с обедненным ураном имеет большую кинетическую энергию и много других интересных вещей. Нет такой брони у каких-либо самых современных российских танков, которая могла бы выдержать удар снаряда с обедненным ураном или с вольфрамом.

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