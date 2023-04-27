ВСУ уничтожили два важных военных объекта оккупантов 27.04.2023, 10:03

2,902

Оперативная информация о ситуации на фронте по состоянию на утро 27 апреля.

Продолжаются 428-е сутки полномасштабной войны России против Украины. Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения сил обороны Украины за прошедшие сутки отбили 54 атаки противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке 27 апреля.

Вражеские удары по Украине

За прошедшие сутки противник нанес семь ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и критической инфраструктуре населенных пунктов.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник обстрелял населенные пункты Заречье, Блешня, Карповичи, Медведевка, Янжуловка, Галагановка, Леоновка, Буда-Воробьевская, Гремяч Черниговской области; Зноб-Трубчевская, Чернацкое, Середина-Буда, Бачевск, Сидоровка, Коренек, Ходино, Шпиль и Николаевка Сумской области, а также Гурьев Казачок, Глубокое, Олейниково и Зеленое в Харьковской области.

На Купянском направлении враг продолжает мероприятия по фортификационному оборудованию позиций на отдельных участках. Под артиллерийские и минометные обстрелы противника попали населенные пункты Каменка, Красное Первое, Новомлынск, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское – Луганской.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не производил. Под артиллерийские обстрелы попали Терни, Торское, Диброва, Белогоровка, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Идут тяжелые бои за город Бахмут. Противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Василовка и Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Зализнянское, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Дылиевка, Пивничное, Пивденное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в районах Авдеевки, Пивничного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки защитники Украины отбили атаки противника в районе населенного пункта Марьинка. Под вражеские обстрелы попали Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Парасковиевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Новоукраинка, Шахтерское, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник в обороне. В то же время враг совершил обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них – Времьевка, Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Зализничное, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Берислав, Казацкое, Токаревка, Антоновка, Белозерка, Береговое Херсонской области и Херсон.

Успехи ВСУ

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также уничтожены шесть вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два средства противовоздушной обороны и еще два важных военных объекта противника.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».