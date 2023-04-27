«Беларуская выведка»: Лукашенко готовится к мобилизации 18 27.04.2023, 10:09

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Источники Telegram-канала пишут, что для мужчин до 55 лет могут закрыть границу.

Лукашенко настаивает на пересмотре многих положений Закона о военном положении, ссылаясь на «стремительно меняющийся характер угроз» и «все новые виды гибридной войны», об этом со ссылкой на свои источники сообщает Telegram-канал «Беларуская выведка».

«Совбез и администрация Лукашенко в экстренном порядке дорабатывают комплексы мероприятий (дроны, РЭБ, ракеты, закрытие границ, запреты на выезд, ополчения и т. п.)», — пишет Telegram-канал.

Источники сообщили часть мер мобилизации, которые будут вводиться в зависимости от уровня объявленного режима угрозы.

«Призыву первой волны мобилизации (по плану - срочных воинских сборов) подлежат лица в возрасте 21–35 лет, прошедшие срочную воинскую службу и офицеры запаса в возрасте 22–38 лет. По отдельному плану призовут медиков, т. к. все стационарные лечебные учреждения частично или полностью превратят в воинские части по медицинскому профилю.

При объявлении первой волны «срочных сборов» вводится запрет на выезд во все страны для женщин-военнослужащих запаса и всех мужчин в возрасте до 55 лет. Последующие «волны» предусматривают призыв по необходимости всех возрастных категорий без учета предыдущего опыта воинской службы и ограничений годности по разнарядкам в соответствии с востребованностями гражданских специальностей», — рассказал Telegram-канал.

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