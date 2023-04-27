Стоны бурлаков и «миротворчество»: что дадут переговоры Зеленского и Си 27.04.2023, 10:21

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Коллаж: focus.ua

Поднебесная заняла удобную для себя позицию «нейтралитета».

В среду, 26 апреля, состоялись долгожданные телефонные переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем КНР Си Цзиньпинем. Как сообщили китайские СМИ, разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Это первые переговоры лидеров Украины и Китая после начала полномасштабного российского вторжения.

Интересно, что после разговора с Си Зеленский сообщил о назначении нового посла Украины в Китае. Поднебесная, в свою очередь, решила отправить к нам своего спецпредставителя для «политического урегулирования кризиса в Украине». «Апостроф» разбирался в том, насколько серьезны намерения Китая и как он сможет реально повлиять на окончание войны.

Китай играет вдолгую

Больше года понадобилось Си чтобы поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пытаясь вжиться в роль «нейтрального государства» Поднебесная, тем не менее, в своих действиях явным и неявным образом тяготеет к России. Тем не менее, это не мешает Китаю активно демонстрировать свои «миротворческие» - но, прямо скажем - весьма специфические намерения. Напомним, в годовщину начала войны, 24 февраля, КНР представил свой так называемый мирный план по Украине, который, впрочем, раскритиковали эксперты как в Украине, так и на Западе. Дело в том, что документ, озвученный Пекином, не предусматривает ни немедленного прекращения огня, ни банального вывода российских войск с территории Украины. Иными словами, идея Си Цзиньпина сводилась к фиксации нынешней линии фронта как де-факто новой границы. Тем не менее, лично Зеленский от резкой критики мирного плана КНР тогда воздержался.

Еще через месяц, в 20-х числах марта Си поехал в Москву на встречу с Путиным. Российский диктатор после переговоров с главой КНР заявил о поддержке мирного плана Китая. Тогда же в КНР отметили, что Си Цзиньпин намерен по телефону поговорить с Зеленским. Однако разговора тогда так и не состоялось.

Еще через месяц, в апреле в Китай поехал президент Франции Макрон. После этого визита в СМИ появились сообщения, что Макрон тоже готовит мирный план, который будет совместно продвигать с Китаем, чтобы летом выйти на переговоры Украины и РФ. Что это за план – неизвестно до сих пор.

Прошло еще три недели после встречи Макрона с Си и телефонный разговор Зеленского с лидером Китая все-таки состоялся.

- А куда китайцам спешить? - поясняет подобную медлительность КНР политолог Владимир Фесенко, - Китай играет вдолгую, двигается пошагово и после каждого шага делает паузу, смотрит на реакцию.

Политолог Виталий Кулик считает, что поговорить с Зеленским Си подвигли ряд обстоятельств: «Я думаю, что для разговора с Зеленским Китай не имел дополнительных аргументов к своему «мирному» плану. Во-вторых, Китай столкнулся с противодействием Европы и США. И в-третьих, заявление посла КНР во Франции (представитель Пекина в Париже поставил под сомнение суверенитет бывших советских республик, - прим.), за которое официальному Пекину пришлось оправдываться. Поэтому дальнейшее молчание было уже невозможно».

Мнения сторон и реакция РФ и США

Государственная китайская телекомпания CCTV сообщила, что в ходе телефонного разговора Зеленского и Си Цзиньпина лидер КНР сделал акцент на том, что единственный выход из войны – переговоры. «В разговоре с президентом Украины Председатель Си заверил его, что Китай всегда был и остается на стороне мира», - написали китайские СМИ.

Позже Офис президента Украины опубликовал заявление Зеленского: «Особое внимание уделили путям возможного взаимодействия с целью установления справедливого и устойчивого мира для Украины. Никто не желает мира больше, чем украинский народ. Мы – на своей земле и боремся за наше будущее, реализуя неотъемлемое право на самооборону. Мир должен быть справедливым и устойчивым, основанным на принципах международного права и уважения к Уставу ООН. Не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в пределах 1991 года».

Отреагировали на телефонный разговор Си и Зе в России. Представитель МИД РФ Мария Захарова не преминула похвалить Китай и в очередной раз высказать недовольство Украиной: «Отмечаем готовность Китая прилагать усилия для налаживания переговорного процесса. При этом Киев демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на урегулирование. Украинские власти и их западные кураторы уже демонстрировали свои возможности по заматыванию мирных инициатив».

Белый дом также приветствовал телефонный разговор Си Цзиньпина и Зеленского, но выразил неуверенность в том, «даст ли он импульс миру».

Когда будут говорить

В целом, Украина и Китай придерживаются разных точек зрения по поводу окончания войны. Пекин, кстати, продолжает называть войну "кризисом", как бы подыгрывая России.

- Неважно, как китайцы называют войну, главное, что этот телефонный разговор – начало прямого участия Китая в переговорном процессе, - говорит Владимир Фесенко, - Китай воспринимает нас, как союзников США, и Китаю не выгодно поражение России, поскольку оно покажет, что Западный мир победил.

- Телефонный разговор – это прелюдия к переговорам, - говорит Виталий Кулик, - Китай не занял позицию РФ, он отстаивает свои интересы. А его интересы состоят в ослаблении, как России, так и Запада.

Что касается начала официальных переговоров, то здесь оба эксперта сходятся во мнении, что это случится не скоро.

- Сначала будут консультации, а активные переговоры начнутся в начале следующего года, - считает Владимир Фесенко, - с нашей стороны также будет выступать Макрон.

Было заявлено, что Китай направит своего представителя с визитом в Украину и в другие страны для консультаций по мирному урегулированию. Возглавил эту китайскую специальную делегацию бывший посол КНР в РФ Ли Хуэй.

Политолог Виталий Кулик видит в этом плюс: «Ли Хуэй знает, что такое Россия, думаю, что он имеет контакты в России и может позвонить напрямую Патрушеву или Мишустину. Он знает, как вести переговоры с россиянами. И не следует опасаться, что Ли Хуэй якобы пророссийский. Он скорее прокитайский».

Согласен с Куликом и Владимир Фесенко. «Этот спецпредставитель будет отстаивать интересы и выполнять установки Пекина. Он не пророссийский».

Болезненный ядерный вопрос

Не успел Зеленский положить трубку, как в информпространстве Украины стали распространяться панические настроения о том, что Зеленский якобы соглашается на мирный план Китая, а Запад нас якобы сливает.

- Мне надоело слышать стоны бурлаков на Днепре о том, что западные партнеры нас сливают, - говорит Владимир Фесенко, - никто нас не сливает. Давайте будем реалистами. У нас сформировались завышенные ожидания по поводу окончания войны. Я думаю, что она закончится переговорами и я уверен, что сливать нас на потеху России ни США, ни Европа не будут. На ход переговоров будут влиять и США, и Европа и, безусловно, события на фронте.

- Мы не будем вести разговор о заморозке конфликта, - уверен Виталий Кулик.

Как будет складываться переговорный миротворческий процесс Китая и состоится ли он вообще – покажет время. Но уже сейчас есть совпадение позиций Китая и Украины по поводу использования ядерного оружия, которым постоянно пугает страна-агрессор. Как заявил пресс-секретарь Зеленского Никифоров точки зрения Украины и Китая совпадают в вопросе неиспользования ядерного оружия и его нераспространения. Также Пекин согласился, что нельзя брать в заложники ядерные объекты.

В истории с «(не)мирным» атомом стоит упомянуть о неприятной ситуации, в которую недавно угодил Китай: в марте, буквально сразу после визита Си Цзиньпина в Москву, где был подписан документ, в котором Москва и Пекин договорились о нераспространении ядерного оружия, Путин заявил о передаче ядерного оружия Беларуси. Таким образом, был нанесен весьма болезненный удар по реноме Пекина. Поэтому в данном вопросе, вероятно, поддержка Китая будет на нашей стороне. А это уже что-то...

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