Чтобы продать авто через комиссионку, белорусам придется открыть счет? 2 27.04.2023, 10:30

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Изменились правила комиссионной торговли непродовольственными товарами.

Покупкой и продажей автомобилей через комиссионку пользуются многие, однако теперь это доступно не всем. Abw.by рассказывает почему.

Что изменилось

Указом №246 от 18 июля 2022 года были внесены изменения в указ №504 «О некоторых мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств». Теперь пункт 9 звучит следующим образом:

«Проведение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями расчетов с физическими лицами, в том числе по договору комиссии, а также физическими лицами расчетов с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями за отчуждаемые транспортные средства допускаются только в безналичной форме».

После этого совмин принял постановление №964 и изменил правила комиссионной торговли непродовольственными товарами. Смотрим главу 7, пункт 34:

«Денежные средства за принятые на комиссию товары выплачиваются (перечисляются) комитенту не позднее чем на третий день после их продажи».

То есть слово «выплачиваются» в скобках дополнено словом «перечисляются», что подразумевает под собой различные формы расчета применительно к комиссионным сделкам. Это противоречит п. 9 Указа №504, по которому расчеты с физическими лицами по договорам комиссии за транспортные средства осуществляются только в безналичной форме. Дополнить – это не означает исключить, и таким образом выплатить физическому лицу (комитенту) денежные средства за его же проданный автомобиль означает и передачу денег наличными, в том числе из кассы, что не является безналичным платежом.

Статьей 889 Гражданского кодекса Беларуси (далее – ГК) предусмотрено, что после исполнения договора комиссии комиссионер обязан передать все полученное по договору комиссии. Передать подразумевает под собой вообще любую форму расчетов комиссионера с комитентом за реализацию его имущества – передача наличными, передача из кассы, передача безналичным платежом или почтовым переводом (отправлением).

Таким образом положения Гражданского кодекса и постановления совмина противоречат указу №504. Согласно статьи 23 Закона Беларуси №130-З от 17 июля 2018 г. «О нормативных правовых актах», Кодексы имеют большую юридическую силу по отношению к другим законам, а законы и указы над нормативными правовыми актами совмина. Юридическая сила нормативных правовых актов определяется юридической силой нормативных правовых актов, которыми они утверждены.

Получается, что положения статьи 889 ГК относительно формы расчета комиссионера с комитентом имеют первостепенное значение, то есть при таких расчетах (вытекающих из договора комиссии), комиссионер и комитент сами выбирают форму расчета после исполнения комиссионного поручения. Такой акт законодательства как Кодекс, изменений, согласно п. 2 указа №246 не претерпел.

Если комиссионер продал транспортное средство покупателю, то тут нормами законодательства все оговорено четко – расчет покупателя с комиссионером (продавцом) осуществляется только безналичным платежом. А вот форма расчета самого комиссионера с комитентом (собственником транспортного средства), носит противоречивый характер.

Ситуация достаточно чувствительна, поскольку не у всех есть банковские карты или счета. Получается, что такие граждане ущемлены в правах по сравнению с теми, у которых есть возможность получать деньги от продажи по безналу. Нелогично, что договор комиссии на реализацию транспортного средства такие лица заключить с комиссионером могут, передать автомобиль также, а получить обратно вырученные от продажи комиссионером их транспортного средства деньги, ввиду отсутствия возможности принять безналичный платеж, нет.

Как быть?

Неудивительно, что к журналистам стали поступать вопросы, которые касаются формы расчета комиссионера с комитентом. Если руководствоваться п. 9 указа №504, то расчет только по безналу. Если брать во внимание постановление совмина №964 и нормы Гражданского кодекса (ст. 889 ГК), то форма расчета может быть как безналичной, так и наличными денежными средствами.

Чтобы прояснить ситуацию, журналисты обратилась в совет министров за разъяснениями. Задали им четыре вопроса:

- в какой форме при осуществлении комиссионной торговли транспортными средствами могут производиться расчеты комиссионера с комитентом при возврате владельцу транспортного средства (комитенту) денег за реализованный комиссионером автомобиль комитента?

- каким нормативным правовым актом нужно руководствоваться при определении формы расчета комиссионера с комитентом при осуществлении комиссионной торговли транспортными средствами?

- подтвердить или опровергнуть действие норм ст. 889 ГК применительно к выбору формы расчета комиссионера с комитентом за реализованные автомобили, а также определить приоритет данной статьи ГК над другими нормами законодательства, определяющими вид формы расчета между комиссионером и комитентом за реализованное транспортное средство комитента по договору комиссии?

- может ли покупатель автомобиля при осуществлении комиссионной торговли передавать денежные средства непосредственно комитенту (собственнику) в случае, когда такой комитент присутствует при заключении договора купли-продажи между комиссионером и покупателем, и в какой форме?

На днях им пришел ответ из Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Журналисты опубликовали цитаты из него.

Из ответа МАРТ:

«Вопросы порядка расчетов за отчуждаемые транспортные средства Правилами продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утвержденными постановлением совета министров от 22 июля 2014 г. №703, а также Правилами комиссионной торговли непродовольственными товарами, утвержденными постановлением совета министров от 1 июня 2007 г. №744, не регулируются.

При расчетах за транспортные средства следует руководствоваться пунктом 9 указа Лукашенко от 15 октября 2007 г. №504 «О мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств», которым предусмотрено, что проведение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями расчетов с физическими лицами, в том числе по договору комиссии, а также физическими лицами расчетов с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями за отчуждаемые транспортные средства допускается только в безналичной форме.

Указанный законодательный акт содержит специальные нормы, регулирующие порядок проведения расчетов при отчуждении транспортных средств, по сравнению с нормативными правовыми предписаниями общего порядка, установленными Гражданским кодексом Беларуси».

А на все ли вопросы были получены ответы? Тут скажем так – все на тоненького. Последний (четвертый) вопрос был достаточно важен, чтобы на него получить отдельный развернутый ответ.

Ведь довольно странно получается, когда собственник автомобиля присутствует при продаже своей же машины в комиссионном магазине, за эту машину покупатели готовы платить деньги, но он их получить на руки не может – запрещено. Открывай счет, на который комиссионер (продавец) тебе перечислит безнал. Теперь только так.

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