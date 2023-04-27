США готовят для Путина смирительную рубашку Орест Сохара

27.04.2023, 10:49

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Кажется, Вашингтон вышел из летаргического сна.

G7 во главе с США собираются поставить крест на российской экономике — именно такое настроение у наших западных партнеров. Словно ветром сдуло тех политиков, которые месяц-два назад фантазировали еще о 3-5 годах путинского владычества в Кремле.

За последнюю неделю США намекнули миру, что им надоело терпеть выходки бункерного. Ему собираются прописать сначала успокоительные, потом — смирительную рубашку.

Роль транквилизаторов сыграют новые санкции на уровне G7: речь идет о запрещении всего экспорта в РФ. Московия полностью потеряет все западные технологии. США пытаются убедить партнеров пойти на такой шаг и лидеры G7 должны согласовать перечень санкций на своем саммите. Правда, силу удара по мордору сгладит Китай, который с течением времени может компенсировать дефицит. Кроме того, остаются экспортно-импортные дыры благодаря торговле через третьи страны. Поэтому планируется шаг 2.

Функцию смирительной рубашки должна выполнить инициатива сенатора-республиканца Линдси Грэмма, призвавшего признать Московию государством-спонсором терроризма. По его мнению, это повлияет на поведение Китая и предостережит Пекин от сотрудничества с Москвой. Де-факто, это запрет любых торговых отношений с РФ, в том числе и для Китая.

Кажется, Вашингтон вышел из летаргического сна и начинает инициировать решения, которые должны появиться еще за несколько месяцев до масштабного вторжения. Причина пробуждения ясна: Путин превратился в вассала Си, и это самый плохой сценарий для Белого дома; хуже, чем полураспад РФ, и возникновение вместо невероятного количества маленьких ядерных государств. Московия для Китая – это Золотое Эльдорадо, которое позволит КНР не только избежать ожидаемого экономического кризиса, но и стать самой богатой экономикой мира. США проще противостоять российским вызовам сегодня, чем более мощным китайским — завтра. Демонтаж российской империи – единственный шанс Соединенных Штатов сохранить лидерство в мире. Правда, нужно еще посмотреть, понимает ли это Старый Свет.

Дядя Сэм наконец-то доедает свою «котлету по-киевски». Речь идет о знаменитой речи «Chicken Kyiv speech», произнесенной 1 августа 1991 года в Киеве президентом США Дж. Бушем-старшим, призвавшим украинцев избежать «суицидального национализма», то есть сохранить советскую империю.

Редактор The New York Times Уильям Сафайр произнес речь «Chicken Kyiv speech», играя на словах «котлета по-киевски» и «курица», что означает «трус».

Журналист обвинил Буша в колоссальном просчете, заключавшемся в желании американцев поддержать «тюрьму народов» (как называли тогда СССР), игнорируя демократически-национальное возрождение большинства республик. То есть сохранение единого центра управления ядерным оружием и успешное выполнение Москвой жандармско-карательных операций по национальным движениям для Вашингтона оказалось значительно большей ценностью, чем демонтаж империи и демократизация 15 республик. До недавнего времени Белый Дом проектировал «Chicken Kyiv» уже на Московию. Но, похоже, США уже доедают этот продукт от Буша, избавляясь от фобий перед останками советской империи.

Орест Сохар, Telegram

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