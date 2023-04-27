Снят с должности заместитель главы Минобороны РФ, уничтоживший Мариуполь 3 27.04.2023, 10:58

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Михаил Мизинцев

В последнее время он отвечал за тыловое обеспечение оккупационной армии.

Российские военкоры сообщают, что с должности заместителя главы Минобороны РФ снят генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он отвечал за тыловое обеспечение армии.

Российский генерал-полковник Михаил Мизинцев получил прозвище «мясник Мариуполя» за то, что стал архитектором мучительной атаки на украинский город, осажденный войсками Кремля.

Украина заверила, что Мизинцев планировал аналогичную атаку на город Алеппо (Сирия), который был разорван бомбами.

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