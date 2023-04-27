На ЖД вокзале в Барановичах зафиксировали группу российских солдат
- 27.04.2023, 11:17
У них заметили баулы от военной прокуратуры владивостокского гарнизона.
На железнодорожном вокзале в Барановичах вчера, 26 апреля, была замечена группа военнослужащих Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает телеграм-канал «Беларускі Гаюн».
Отмечается, что в среду утром в Барановичи на железнодорожный вокзал прибыл поезд РЖД из которого вышло несколько солдат ВС России. Они несли баулы от военной прокуратуры владивостокского гарнизона.