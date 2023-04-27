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На ЖД вокзале в Барановичах зафиксировали группу российских солдат

  • 27.04.2023, 11:17
На ЖД вокзале в Барановичах зафиксировали группу российских солдат

У них заметили баулы от военной прокуратуры владивостокского гарнизона.

На железнодорожном вокзале в Барановичах вчера, 26 апреля, была замечена группа военнослужащих Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает телеграм-канал «Беларускі Гаюн».

Отмечается, что в среду утром в Барановичи на железнодорожный вокзал прибыл поезд РЖД из которого вышло несколько солдат ВС России. Они несли баулы от военной прокуратуры владивостокского гарнизона.

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