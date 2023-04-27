Си Цзиньпин подложил свинью Кремлю 2 Михаил Брошин

27.04.2023, 11:20

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Пекин снова не оправдал доверие Москвы.

Длившаяся несколько недель эпопея вокруг того, состоится или нет телефонный разговор Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским, завершилась не так, как мечтали российские деятели.

По-восточному длинную паузу китайского лидера пропагандисты приняли за отрицательное решение в отношении разговора с Зеленским. И пошла писать губерния!

«Если Си действительно позвонит Зеленскому, это будет признание его не марионеткой, а лидером Украины. Это было бы сильным поражением Китая на мировой арене. Проявлением его слабости», – писал член совета по внешней и оборонной политике РФ Сергей Марков.

«Си Цзиньпин Зеленскому не товарищ: Китай отказывается разговаривать с марионеткой США», – под таким заголовком выпустил статью Rubaltic. Более того, этот сайт заявил о «фактическом отсутствии дипотношений между Киевом и Пекином».

По версии РИА Новости, «американцы поиздевались над желающим поговорить с Си Цзиньпином Зеленским». Российское государственное агентство посвятило отдельную заметку «читателям Newsweek», уверенным, что китайский лидер не будет тратить на это время.

«Извини, Зеленский, Си Цзиньпин разговаривает с мировыми лидерами, а не марионетками», — написал один из читателей.

Понятно, что методичка у пропагандистов одна на всех. Но неужели их никто не в состоянии обучить хотя бы пользоваться онлайн-сервисами по подбору синонимов?..

В итоге после того, как звонок состоялся, официальные медиа Поднебесной сообщили: «Си Цзиньпин отметил, что китайско-украинские отношения прошли через 31 год развития и достигли уровня стратегического партнерства, что способствовало соответствующему развитию и подъему двух стран. Я ценю неоднократные заявления президента Зеленского о важности развития китайско-украинских отношений и сотрудничества с Китаем и благодарю Украину за большую помощь в эвакуации китайских граждан в прошлом году. Взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности является политической основой китайско-украинских отношений».

«Фактическое отсутствие дипотношений», говорите? Ну-ну...

Таким образом, тезис о марионетке вернулся к его ретрансляторам бумерангом. Си Цзиньпин продемонстрировал, что считает Владимира Зеленского законным лидером Украины.

И это уже не первый случай, когда Китай обманывает надежды российских политруков. Сходу вспоминается, как прошлым летом они успели раньше времени отпраздновать победу КНР над США, а потом оплакать поражение Пекина в противостоянии с Вашингтоном.

Нынешнюю свинью, подложенную «другом Си», в Москве встретили угрюмым молчанием. Даже Сергей Марков вынужден был признать: «Это признание Китаем легитимности Зеленского как президента Украины, а не марионетки США. Это дипломатическая неудача России. И победа США... Китай себя позиционировал этим разговором не как даже умеренный союзник России, а как нейтральная страна».

Таким образом, своей беседой с украинским президентом председатель КНР фактически обрушил один из основополагающих тезисов кремлевской пропаганды: мол, «против нас только Запад, а весь остальной мир – за». Но, как оказалось, даже Китай России не товарищ.

Михаил Брошин, (https://gazetaby.com/post/si-czzinpin-podlozhil-svinyu-kremlyu/191008/«Салiдарнасць»

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