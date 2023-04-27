Как будут оформляться страховые полисы на авто для выезда за границу с 1 июня? 2 27.04.2023, 11:41

«Зеленая карта» скоро всё.

С июня белорусы потеряют возможность оформлять «Зеленую карту» для выезда на авто в ЕС. Передвигаться по Европе на своей машине можно будет только после оформления полиса в иностранных страховых компаниях, пишет nashaniva.com. Как и по каким ценам придется страховать автомобили для выезда за границу?

Срок действия обязательств по взаимному признанию «Зеленой карты» истечет 1 июня.

От этого времени застраховать автомобиль и другие транспортные средства для поездки по Европе можно будет только в иностранных страховых компаниях. Это может быть, как специальный полис приграничного страхования, так и страховка обычного образца, если компания готова застраховать автомобиль, зарегистрированный в другой стране.

Станут ли страховки дороже?

«Зеленая карта» в Беларуси продавалась по ценам от 30 до 425 евро. Самая дешевая стоит 30 евро и имеет срок действия в 15 дней. Месячная страховка на легковое авто стоит 50 евро. Застраховать автомобиль на больший срок уже невозможно. Для справки, «Зеленая карта» на три месяца продавалась за 145 евро, на полгода за 230, а на год за 425 евро.

Теперь белорусам придется страховать транспорт непосредственно в Польше, Литве или Латвии.

В Литве цены на страховки для легковых авто, зарегистрированных в Беларуси, выглядят следующим образом: 15 дней — 21 евро, месяц — 36 евро, три месяца — 108 евро.

В Польше застраховать белорусский автомобиль можно по ценам от 37 евро за тридцать дней. Страховка на три месяца обойдется в 97 евро, на полгода — 165, годовой полис стоит 225 евро.

Как видим, в финансовом плане белорусские автолюбители ничего не теряют. Из-за разницы в ценах многие автомобилисты, которые длительное время ездили на авто с белорусской регистрацией за пределами Беларуси, и ранее страховали свои авто в ЕС. Единственный минус, с которым они могли столкнуться, скрывался в том, что после приезда на родину им все равно приходилось покупать страховку в Беларуси.

Дело в том, что у нас на законодательном уровне было прописано, что зарегистрированный в стране автомобиль при выезде за границу должен иметь «Зеленую карту», оформленную в белорусской страховой компании.

После 1 июня белорусские пограничники больше не смогут этого требовать.

Тем не менее пока не понятно, с какими сложностями могут столкнуться белорусские автомобилисты после даты икс. Если страховые компании соседних стран ЕС организуют оформление полисов прямо возле пунктов пропуска на границе с Беларусью, то расторжение соглашения не принесет дополнительных хлопот.

Некоторые страховые компании в Польше и Литве разрешают приобрести страховку дистанционно. Главное — решить вопрос с оплатой.

А вот кто безусловно проигрывает от расторжения соглашения между Беларусью и 32 странами Европы — так это белорусские страховые компании. «Зеленые карты» составляли 21,8% в объеме страховых взносов по обязательному страхованию гражданской ответственности.

С 1 июня у белорусских страховых компаний остается возможность оформлять «Зеленые карты», который будут действовать на территории России и некоторых других страны. Всего в соглашении о «Зеленой карте» участвует 48 стран, 32 из них официально уведомили об расторжении двустороннего соглашения с РБ и РФ, начиная с 1 июня 2023 года. Украина разорвала соглашение о взаимном признании этих страховых сертификатов, выданных белорусскими и российскими страховыми компаниями, еще 5 апреля 2022 года.

*Приведенные в статье цены на страховые полисы для авто с иностранной регистрацией в Польше и Литве могут отличаться в зависимости от конкретной страховой компании.

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