В Новой Каховке подорвался на мине российский пропагандист

В Новой Каховке подорвался на мине российский пропагандист1
- 27.04.2023, 11:50
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Гибель подтвердили каналы оккупантов.
В среду, 26 апреля во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области Украины подорвался на мине 61-летний пропагандист Сергей Тветинский.
Об этом сообщило «Информационное сопротивление» в Telegram.
Тветинский руководил общественной приемной партии Справедливая Россия — За правду в оккупированной части Херсонской области.
«Погибший входил в адвокатскую палату Калининградской области, однако, приостановил свой адвокатский статус с 22 июля 2022 года, полностью посвятив себя пропаганде и партийной работе», — говорится в сообщении.
Гибель пропагандиста подтвердили и каналы оккупантов в Telegram.