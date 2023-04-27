В Новой Каховке подорвался на мине российский пропагандист 1 27.04.2023, 11:50

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Сергей Тветинский

Гибель подтвердили каналы оккупантов.

В среду, 26 апреля во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области Украины подорвался на мине 61-летний пропагандист Сергей Тветинский.

Об этом сообщило «Информационное сопротивление» в Telegram.

Тветинский руководил общественной приемной партии Справедливая Россия — За правду в оккупированной части Херсонской области.

«Погибший входил в адвокатскую палату Калининградской области, однако, приостановил свой адвокатский статус с 22 июля 2022 года, полностью посвятив себя пропаганде и партийной работе», — говорится в сообщении.

Гибель пропагандиста подтвердили и каналы оккупантов в Telegram.

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