Семейный врач в Польше: как выбрать и записаться на прием 1 27.04.2023, 12:02

Чтобы записаться к кардиологу или ортопеду, нужно посетить семейного врача и взять направление.

Пользоваться услугами бесплатной медицины в Польше могут лица, за которых оплачиваются страховые взносы в NFZ. Перечень медицинских услуг по NFZ определяется законодательно и включает в себя: экстренную помощь, услуги врачей-специалистов, лабораторные исследования и диагностику, сопровождение беременности и родов, амбулаторное лечение, лечебную реабилитацию, стоматологическую помощь и ряд других услуг, пишет MOST. Полный список, а также все обновления публикуются на сайте Министерства Здравоохранения Польши.

Как обратиться к врачу?

Когда речь идет о плановой или консультационной медицинской помощи по NFZ, то первым шагом к получению медуслуг станет визит к семейному врачу.

Семейный врач — специалист первичной медицинской помощи (lekarz podstawowej opieki zdrowotnej — POZ), который закреплён за конкретным человеком или всей семьёй. Семейный врач проводит первичный осмотр пациента, выдаёт направления на лабораторные исследования и принимает решения о дальнейшей стратегии лечения. Например, отправляет на приём к узким специалистам или в стационар.

Чтобы записаться к кардиологу или ортопеду, придётся посетить семейного врача и взять направление. Это касается всех специалистов, за исключением: гинеколога и акушера, онколога, психиатра, венеролога, стоматолога. Для консультации этих врачей направление брать не нужно.

Вся история пациента в поликлинике ведётся в электронном виде. Для получения выписки из истории болезни достаточно подать запрос в регистратуру своей поликлиники и получить электронную или печатную версию документа.

Как выбрать семейного врача?

Чтобы выбрать семейного врача, необходимо обратиться в любую поликлинику (przychodnia POZ), действующую на основании договора с NFZ.

Информация о сотрудничестве медучреждения с NFZ обычно указана на сайте поликлиники, а также на самом здании (логотип на дверях или рядом с ними). Список всех поликлиник Польши, доступных по NFZ размещён на официальном сайте.

При выборе поликлиники в Польше стоит обратить внимание на следующие моменты:

- Насколько быстро и удобно вы сможете добраться до медучреждения;

- Есть ли в списке услуг поликлиники те, которые необходимы именно в вашей ситуации. - Например, услуги для детей или дополнительная диагностика;

- Сколько дней после записи нужно ждать приёма врача;

- Есть ли там врачи, которые понимают или говорят на вашем языке.

Последний пункт значительно упростит коммуникацию, особенно, если вы переехали совсем недавно и не знаете польского.

Как попасть на приём к семейному врачу?

До начала обслуживания необходимо зарегистрироваться в базе пациентов выбранной поликлиники: заполнить декларацию (Deklaracja wyboru) и подтвердить право на бесплатное обслуживание. В некоторых поликлиниках вас могут попросить также подписать согласие на использование личных данных.

В декларации указываются личные данные пациента, номер PESEL, для школьников и студентов — место учёбы, дата, подпись, а также фамилия выбранного врача, медсестры или акушерки, если речь идёт о ведении беременности.

Заполнить декларацию можно лично в поликлинике (бланки обычно есть на месте) или через электронный кабинет пациента на официальном сайте Минздрава Польши (понадобится Profil Zaufany).

Данные обо всех лицах, имеющих право на бесплатное медицинское обслуживание в Польше, хранятся и ежедневно обновляются в реестре eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) на основании номера PESEL.

Если у вас нет номера PESEL или по какой-то причине данных о вас нет в eWUŚ, свое право на бесплатное обслуживание можно подтвердить также: справкой ZUS RMUA (выдаёт работодатель), справкой, подтверждающей оплату взносов, страховой картой с датой и печатью работодателя, справкой из бюро по трудоустройству для безработных, школьным или студенческим удостоверением, договором с NFZ для лиц, которые застрахованы добровольно.

После регистрации вы становитесь пациентом поликлиники и можете записываться на прием по телефону или при личном визите.

Как сменить поликлинику?

Выбор семейного врача — бесплатная процедура. Два раза в году можно изменить свой выбор и зарегистрироваться в другой поликлинике (przychodnia) без дополнительной оплаты. Каждое последующее изменение будет стоить 80 злотых.

Для смены поликлиники вам не нужно забирать документы из старой пшиходни, достаточно зарегистрироваться в той поликлинике (przychodnia), куда вы хотите перейти. Вся история болезни и прививок перенесётся автоматически.

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