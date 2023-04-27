«Начальник РОВД ответил, что милиция заботится о ее здоровье» 6 27.04.2023, 12:09

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Милиция продолжает контролировать бывших политзаключенных.

Читательница сайта Charter97.org рассказала, как милиция «заботится» о бывших политических заключенных.

«Встретила на днях свою знакомую пенсионерку Анну. В конце 2020-го «самый гуманный суд» осудил ее за два слова в «Фейсбуке» на 2 года ограничения свободы. Пока отбывала так называемую «домашнюю химию», к ней постоянно ходили милиционеры, контролировали даже среди ночи.

Прошло два долгих года и, кажется, можно вздохнуть с облегчением? Нет. Никак не могут «стражи порядка» забыть ее адрес: все ходят и ходят, беспокоят без причины пожилую больную женщину», — пишет читательница.

Пенсионерка написала письмо начальнику милиции с запросом, почему от нее никак не отцепятся:

«Начальник РОВД даже соизволил дать ответ. Мол, его подчиненные таким образом... заботятся о ее здоровье», — пишет читательница.

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