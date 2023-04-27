Прилетайте, Карлсон

Прилетайте, Карлсон3
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 27.04.2023, 12:14
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Дадут эфир 24/7, орден в придачу, кувалду на память от Пригожина.
Любимец российской пропаганды Такер Карлсон, бывший ведущий канала Fox News, расставшийся на днях с телекомпанией, немедленно выступил с критикой американских медиа. Пока он там работал – всё было отлично, включая его собственные программы.
Но как только Карлсон вышел за дверь, сказу обнаружилось, что дискуссии в американских медиа «невероятно глупые» и «ничего не значащие» (такое впечатление, что залепил куском грязи в лицо российскому телевидению).
Еще, оказывается, «большие вопросы, которые определяют наше будущее» в СМИ «вообще не обсуждаются» (это тоже прямо про Россию).
Однако, не всё так плохо. По мнению Такера Карлсона: «Существует достаточно мест, пока вы можете слышать слова». Это, возможно, «Раша Тудэй» имеется в виду. Кстати, если Такер Карлсон приедет в Россию, то сможет критиковать здесь Америку на российском ТВ сколько угодно. В этом отношении у нас полная свобода. Дадут эфир 24/7, орден в придачу, кувалду на память от Пригожина.
Telegram-канал «СерпомПо»