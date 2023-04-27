закрыть
27 апреля 2023, четверг, 12:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Прилетайте, Карлсон

3
  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 27.04.2023, 12:14
  • 3,246
Прилетайте, Карлсон
Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дадут эфир 24/7, орден в придачу, кувалду на память от Пригожина.

Любимец российской пропаганды Такер Карлсон, бывший ведущий канала Fox News, расставшийся на днях с телекомпанией, немедленно выступил с критикой американских медиа. Пока он там работал – всё было отлично, включая его собственные программы.

Но как только Карлсон вышел за дверь, сказу обнаружилось, что дискуссии в американских медиа «невероятно глупые» и «ничего не значащие» (такое впечатление, что залепил куском грязи в лицо российскому телевидению).

Еще, оказывается, «большие вопросы, которые определяют наше будущее» в СМИ «вообще не обсуждаются» (это тоже прямо про Россию).

Однако, не всё так плохо. По мнению Такера Карлсона: «Существует достаточно мест, пока вы можете слышать слова». Это, возможно, «Раша Тудэй» имеется в виду. Кстати, если Такер Карлсон приедет в Россию, то сможет критиковать здесь Америку на российском ТВ сколько угодно. В этом отношении у нас полная свобода. Дадут эфир 24/7, орден в придачу, кувалду на память от Пригожина.

Telegram-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана Артем Черников
Освобождение Крыма все ближе
Освобождение Крыма все ближе Александр Коваленко
Сообщество свободных мухоморов
Сообщество свободных мухоморов Владимир Халип
Магазин типа сортир
Магазин типа сортир Ирина Халип