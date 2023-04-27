Невзоров: Путин хотел бы отмотать все назад 8 27.04.2023, 12:28

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Александр Невзоров

Глава Кремля залез в смертельную петлю.

Публицист Александр Невзоров на своем Youtube-канале выразил мнение, что Путин жалеет о начале войны с Украиной:

— Россия страна очень датозависимая, 9 мая для нее — это некий поворотный момент. — И то, что в день своего 9 мая России приходится бояться за свое небо, приходится дрожать и ожидать прилета чего угодно, с какой угодно стороны, это очень знаковая вещь.

По стране во многих местах отменены парады. Мы видим, что страх Путина увеличивается.

Я думаю, что он бы сейчас все на свете отдал, чтобы нашелся какой-нибудь Хоттабыч и перенес его в 22 февраля 2022 года, чтобы можно было отмотать назад, чтобы можно было не влезть в эту смертельную петлю — чтобы не связаться с Украиной, он был бы готов, конечно, на все.

Очередной «слитый» разговор представителей российских элит, по мнению публициста, демонстрирует настроение в российском обществе и подтверждает необратимость не только падения путинского режима, но и распада России.

— Они говорят о том, что вот «будут резать в Москве на улицах». Это общее настроение. Высчитать вектор беды не трудно. Уже все понятно, уже все видят разрушение всех государственных институтов, торжество уголовников, все видят, что даже самые простые и вроде бы разумные институты власти уничтожены, абсолютно аннулированы.

В конце концов, многие мировые кровавые империи распадались —и монгольская, и австро-венгерская, и османская, — распадется и Россия.

Мне это было понятно еще в феврале 2022 года, когда первый сапог русского солдата вступил на землю Украины. В эту минуту все было понятно, все дальнейшее было уже неизбежно.

Сейчас мы понимаем, что путинизм как таковой остался уделом либо маргиналов, либо абсолютно безграмотных диких людей в России. Да, их очень много, но они никогда ничего не решают и меняют свои политические взгляды с колоссальной скоростью.

Либо он остался уделом тех, кто понимает, что крушение путинизма похоронит и их самих. И эти будут драться до последнего и будут до последнего портить кровь людям и человечеству.

Это схватка прошлого с будущим, это схватка питекантропов и жителей других исторических эпох, — приводит аллегории Невзоров.

Он в очередной раз размышляет о глубоких корнях причин извращенного сознания россиян.

— И в Германии, и в СССР в концентрационных лагерях пытали и убивали. Это были совершенно идентичные преступления, что на русских северах, что на территориях Польши, Чехии, Австрии или Германии.

Но самая последняя секретарша немецких лагерей уже изловлена и осуждена. И ни один из тех, кто в России осуществлял всю точно такую же пакость, не только не осужден, не только не приговорен, не только не наказан как бы то ни было, но и великолепно прожил жизнь, бряцая орденами и посещая периодически школы.

До сих пор эти массовые грабежи и убийства не признаны преступлениями, сталинский режим не признан преступлением. И в этом случае говорить о том, что россияне могут адекватно реагировать на войну в Украине, абсолютно невозможно. Они по-прежнему собираются быть повелителями мира. Они не поняли, что у них нет ни армии, нет никаких силенок.

И эта иллюзия всесилия, иллюзия высшей расы, она у русских была всегда, она всегда воспитывалась всей русской и советской культурой с полным презрением ко всем тем народам, которые населяли Россию.

Более того, даже в западных странах россияне выходят на антиукраинские митинги! Представьте, до какой степени эта погань в них накрепко забита, если даже жизнь в цивилизованной стране, наслаждение воздухом реальной свободы их не лечит, не меняет.

Потому что вменяемому человеку для того, чтобы перестать быть «русской ватой», совком и расистом, достаточно один раз посетить Диснейленд, после чего он обязан понять, на какой обочине цивилизации находится Россия — и технологически, и культурно, и идейно, и смыслово. Но на них это все не действует, — с сожалением констатирует писатель.

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